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Палата представників США заблокувала спробу республіканки Грін змістити спікера Джонсона

Палата представників США заблокувала спробу республіканки Грін змістити спікера Джонсона

Київ • УНН

 • 19792 перегляди

Палата представників США проголосувала 359-43 голосами проти спроби республіканки Марджорі Тейлор Грін усунути спікера Майка Джонсона з його посади, причому 11 республіканців проголосували проти Джонсона.

Палата представників США у середу ввечері швидко проголосувала за припинення спроби представника Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін усунути спікера Майка Джонсона з його посади, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Палата представників у середу проголосувала за скасування спроби Грін усунути Джонсона 359 голосами з 43 "проти". 11 республіканців проголосували "проти".

Резонансне голосування на користь Джонсона, яке відбулося за сприяння демократів, як зауважує видання, поклало кінець "найсерйознішому випробуванню" на посаді спікера, з яким зіткнувся республіканець, принаймні наразі.

Після голосування Джонсон коротко поспілкувався з журналістами, назвавши кампанію Грін проти нього "помилковою" та подякував колегам за "демонстрацію довіри" до його керівництва.

"Я хочу сказати, що я ціную прояв довіри моїх колег для перемоги над цими помилковими зусиллями, - сказав він. - Я щодня чітко давав зрозуміти, що я маю намір виконувати свою роботу, я маю намір робити те, що я вважаю правильним, для чого мене обрали. І я дозволю фішкам падати куди завгодно".

Грін тижнями висловлювала погрозу спровокувати голосування проти спікера, що знову спричинило запеклі розбіжності на конференції Республіканської партії Палати представників, оскільки багато членів виступали проти усунення Джонсона.

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Джонсона було обрано спікером минулого року після того, як консервативні прихильники жорсткої лінії проголосували за усунення колишнього спікера Кевіна Маккарті, історичне та безпрецедентне голосування, яке викликало бурхливий період внутрішньої боротьби, коли республіканці намагалися об’єднатися навколо нового лідера, перш ніж зрештою об’єднатися навколо Джонсона.

Після того, як Джонсон намагався досягти схвалення великого пакета допомоги іноземним державам, попри заперечення консерваторів - прихильників жорсткої лінії, керівництво Палати представників Демократичної партії оголосило, що демократи допоможуть Джонсону зберегти свою посаду шляхом голосування.

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У середу ввечері Грін не виключила можливості примусового голосування проти Джонсона в майбутньому і припустила, що заява колишнього президента США Дональда Трампа в Truth Social підтримує можливість такої пропозиції "у якийсь момент" – попри те, що він закликав проголосувати за скасування її резолюції.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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