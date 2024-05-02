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Республіканка Грін ініціює відставку соратника Джонсона

Республіканка Грін ініціює відставку соратника Джонсона

Київ • УНН

 • 23754 перегляди

Республіканець Марджорі Тейлор Грін звинуватила спікера Палати представників Майка Джонсона у змові з демократами і запропонувала проголосувати за його відставку, яка, швидше за все, провалиться через підтримку Джонсона демократами.

Представниця Палати представників США республіканка Марджорі Тейлор Грін звинуватила спікера Майка Джонсона у змові з Демократичною партією і запропонувала наступного тижня голосувати за його відставку. Про це пише The Washington Post, передає УНН.

Деталі

На брифінгу перед Капітолієм 1 травня Грін заявила, що після обрання спікером Джонсон "став людиною, яку ніхто з нас не впізнає".

Однопартієць Грін Томас Массі – один із двох республіканців, які публічно підтримали відставку спікера – визнав, що ця ініціатива, найімовірніше, зазнає поразки в залі засідань, позаяк демократи в Палаті вже пообіцяли підтримати Джонсона.

Якщо це голосування провалиться і вся фракція, весь Конгрес підтримає "однопартійний лад", дозвольте мені сказати вам дещо: це не поразка, це перемога американського народу, тому що це список імен

сказала Грін, маючи на увазі перелік республіканців, які не підтримають відставки Джонсона.

Сам спікер напередодні різко розкритикував конгресвумен, заявивши, що вона не "доводить, що є" серйозним законодавцем.

Після пресконференції Грін Джонсон назвав ініціювання відставки "хибним для республіканської фракції, хибним для інституції і неправильним для країни".

Нагадаємо

Спікер Джонсон поставив на голосування пакет законодавства з допомогою для України попри погрози Марджорі Тейлор Грін винести на голосування питання про його відставку. Під час розгляду проєкту вона подала низку ідіотських правок до закону про допомогу Україні.

Демократи у Палаті представників заявили, заблокують звернення щодо відставки спікера Джонсона 01.05.24, 07:37 • 22726 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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