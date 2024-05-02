Республиканка Грин инициирует отставку соратника Джонсона

Представительница Палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин обвинила спикера Майка Джонсона в сговоре с Демократической партией и предложила на следующей неделе голосовать за его отставку. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

Детали

На брифинге перед Капитолием 1 мая Грин заявила, что после избрания спикером Джонсон "стал человеком, которого никто из нас не узнает".

Однопартиец Грин Томас Масси - один из двух республиканцев, которые публично поддержали отставку спикера - признал, что эта инициатива, скорее всего, потерпит поражение в зале заседаний, поскольку демократы в Палате уже пообещали поддержать Джонсона.

Если это голосование провалится и вся фракция, весь Конгресс поддержит "однопартийный строй", позвольте мне сказать вам кое-что: это не поражение, это победа американского народа, потому что это список имен сказала Грин, имея в виду перечень республиканцев, которые не поддержат отставку Джонсона.

Сам спикер накануне резко раскритиковал конгрессвумен, заявив, что она не "доказывает, что является" серьезным законодателем.

После пресс-конференции Грин Джонсон назвал инициирование отставки "ошибочным для республиканской фракции, ошибочным для институции и неправильным для страны".

Напомним,

Спикер Джонсон поставил на голосование пакет законодательства с помощью для Украины, несмотря на угрозы Марджори Тейлор Грин вынести на голосование вопрос о его отставке. Во время рассмотрения проекта она подала ряд идиотских поправок к закону о помощи Украине.

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