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Демократы в Палате представителей заявили, заблокируют обращение об отставке спикера Джонсона
Попытка республиканского депутата Марджори Тейлор Грин отстранить спикера Палаты представителей Майка Джонсона будет заблокирована лидерами демократов с помощью процедурного запроса до того, как дело дойдет до голосования.
Силы обороны отбили более 60 атак россиян на Авдеевском и Бахмутском направлениях - Генштаб
За минувшие сутки украинские войска отбили 122 вражеские атаки на разных направлениях, тогда как российские войска нанесли 8 ракетных ударов, 61 авиаудар и 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
За сутки россияне почти 400 раз обстреляли Запорожскую область - ОВА
Российские войска 383 раза атаковали Запорожскую область, нанеся удары авиацией, артиллерией и РСЗО по 6 населенным пунктам, разрушив жилые дома, но не вызвав никаких жертв среди мирного населения.
В минобороны россии заявили об атаке дронов в четырех регионах: что известно
Министерство обороны россии сообщило о сбитии 6 беспилотников над воронежской, рязанской, белгородской и курской областями. росСМИ пишут, что на рязанском нефтеперерабатывающем заводе возник пожар после вероятной атаки беспилотника.
Пасха, Радоница и День женщин-мироносиц: церковный календарь на май
В мае 2024 года украинцы будут отмечать несколько важных православных церковных праздников, в частности Пасху, Радоницу, и День святых женщин-мироносиц.
В мае некоторым категориям пенсионеров увеличат выплаты: кого это коснется
В мае увеличатся пенсионные выплаты для пенсионеров, которым в течение этого месяца исполняется 70, 75 и 80 лет.
Ночью беспилотники атаковали НПЗ в рязанской области рф
Российский нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области был атакован беспилотниками, что повлекло взрывы, на место происшествия выехали спасательные службы.
Перерасчет пенсий, изменения в оформлении субсидий, новое в Правилах дорожного движения. Что еще изменится для украинцев с 1 мая
С первого мая части украинцев пожилого возраста пересчитают пенсии, для некоторых категорий граждан произойдут изменения в оформлении субсидий на неотапливаемый период, нововведения ожидают и украинских водителей.
В США разоблачили схему поставок в россию электроники в обход санкций
Нью-йоркская компания незаконно экспортировала электронные компоненты двойного назначения на сумму более 250 000 долларов США в российскую организацию, находящуюся под санкциями, для производства оружия, что привело к выдвижению обвинений трем лицам, участвовавшим в этой схеме.
В США разбился истребитель F-16: пилот катапультировался
Истребитель F-16 Военно-воздушных сил США разбился вблизи Национального парка в Нью-Мексико, но пилоту катапультировался. Часть парка временно перекрыли, чтобы ограничить доступ гражданских к месту аварии.