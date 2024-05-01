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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
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Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
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29 апреля 2024, 17:02  •  153860 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

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29 апреля 2024, 08:13  •  148867 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
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27 апреля 2024, 11:55  •  204751 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  168988 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
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Демократы в Палате представителей заявили, заблокируют обращение об отставке спикера Джонсона

Попытка республиканского депутата Марджори Тейлор Грин отстранить спикера Палаты представителей Майка Джонсона будет заблокирована лидерами демократов с помощью процедурного запроса до того, как дело дойдет до голосования.

Новости Мира •   •  10937 просмотра
Демократы в Палате представителей заявили, заблокируют обращение об отставке спикера Джонсона

Силы обороны отбили более 60 атак россиян на Авдеевском и Бахмутском направлениях - Генштаб

За минувшие сутки украинские войска отбили 122 вражеские атаки на разных направлениях, тогда как российские войска нанесли 8 ракетных ударов, 61 авиаудар и 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  12374 просмотра
Силы обороны отбили более 60 атак россиян на Авдеевском и Бахмутском направлениях - Генштаб

За сутки россияне почти 400 раз обстреляли Запорожскую область - ОВА

Российские войска 383 раза атаковали Запорожскую область, нанеся удары авиацией, артиллерией и РСЗО по 6 населенным пунктам, разрушив жилые дома, но не вызвав никаких жертв среди мирного населения.

Общество •   •  12057 просмотра
За сутки россияне почти 400 раз обстреляли Запорожскую область - ОВА

В минобороны россии заявили об атаке дронов в четырех регионах: что известно

Министерство обороны россии сообщило о сбитии 6 беспилотников над воронежской, рязанской, белгородской и курской областями. росСМИ пишут, что на рязанском нефтеперерабатывающем заводе возник пожар после вероятной атаки беспилотника.

Новости Мира •   •  10664 просмотра
В минобороны россии заявили об атаке дронов в четырех регионах: что известно

Пасха, Радоница и День женщин-мироносиц: церковный календарь на май

В мае 2024 года украинцы будут отмечать несколько важных православных церковных праздников, в частности Пасху, Радоницу, и День святых женщин-мироносиц.

Общество •   •  10795 просмотра
Пасха, Радоница и День женщин-мироносиц: церковный календарь на май

В мае некоторым категориям пенсионеров увеличат выплаты: кого это коснется

В мае увеличатся пенсионные выплаты для пенсионеров, которым в течение этого месяца исполняется 70, 75 и 80 лет.

Общество •   •  11229 просмотра
В мае некоторым категориям пенсионеров увеличат выплаты: кого это коснется

Ночью беспилотники атаковали НПЗ в рязанской области рф

Российский нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области был атакован беспилотниками, что повлекло взрывы, на место происшествия выехали спасательные службы.

Война •   •  12069 просмотра
Ночью беспилотники атаковали НПЗ в рязанской области рф

Перерасчет пенсий, изменения в оформлении субсидий, новое в Правилах дорожного движения. Что еще изменится для украинцев с 1 мая

С первого мая части украинцев пожилого возраста пересчитают пенсии, для некоторых категорий граждан произойдут изменения в оформлении субсидий на неотапливаемый период, нововведения ожидают и украинских водителей.

Общество •   •  10493 просмотра
Перерасчет пенсий, изменения в оформлении субсидий, новое в Правилах дорожного движения. Что еще изменится для украинцев с 1 мая

В США разоблачили схему поставок в россию электроники в обход санкций

Нью-йоркская компания незаконно экспортировала электронные компоненты двойного назначения на сумму более 250 000 долларов США в российскую организацию, находящуюся под санкциями, для производства оружия, что привело к выдвижению обвинений трем лицам, участвовавшим в этой схеме.

Война •   •  11324 просмотра
В США разоблачили схему поставок в россию электроники в обход санкций

В США разбился истребитель F-16: пилот катапультировался

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил США разбился вблизи Национального парка в Нью-Мексико, но пилоту катапультировался. Часть парка временно перекрыли, чтобы ограничить доступ гражданских к месту аварии.

Новости Мира •   •  10482 просмотра
В США разбился истребитель F-16: пилот катапультировался