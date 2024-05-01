Демократы в Палате представителей заявили, заблокируют обращение об отставке спикера Джонсона

Лидеры демократов в Палате представителей США заявили, что будут блокировать попытку отправить спикера Майка Джонсона в отставку. Об этом пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Лидеры демократов предлагают заблокировать соответствующее ходатайство от конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на стадии процедурного запроса.

После завершения нашей работы над пакетом помощи в интересах нацбезопасности, пришло время перевернуть страницу пропутинской республиканской обструкции. Мы проголосуем за блокирование предложения республиканки Марджори Тейлор Грин об увольнении спикера. Если она вынесет этот запрос на рассмотрение, он провалится - отмечают лидеры демократов.

Конгрессмен Пит Агилар заявил, что законодатели готовы заблокировать предложение об увольнении спикера на уровне процедурного запроса, еще до его вынесения на голосование по существу.

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В ответ автор запроса об увольнении спикера, крайне правая республиканка Марджори Тейлор Грин обвинила Джонсона в том, что теперь он, мол, является спикером, избранным оппонентами. Она обвинила его в "сговоре с демократами" и заявила, что в конце концов вынесет его увольнение на голосование.

Дополнение

Между тем сам спикер Майк Джонсон, комментируя соответствующее заявление демократов, утверждает, что впервые слышит о таком плане, и не вел никаких переговоров или договоренностей с оппозицией о сохранении его в должности

Нет, никаких соглашений вообще нет. Я был полностью сосредоточен на том, чтобы согласовать дополнительную помощь (...) Я вообще не сосредотачивался на этом. Я сосредотачивался на том, чтобы выполнить работу и принять законодательство - заявил Джонсон в комментарии журналистам.

Напомним,

Представительница республиканцев Марджори Тейлор Грин призвала спикера Палаты представителей Майка Джонсона уйти в отставку, обвинив его в предательстве республиканских избирателей.