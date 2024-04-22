Спикер Джонсон согласился на помощь Украине после данных разведки - The New York Times
Киев • УНН
Спикер Джонсон согласился поддержать помощь Украине после ознакомления с отчетами разведки и свидетельствами о российских зверствах, будучи убежденным, что Путин может продолжить вторжение в Европу, если его не остановить.
Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, который долгое время протестовал против одобрения помощи Украине, согласился поддержать законопроект после ознакомления с данными разведки и после показаний о российских преступлениях. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.
Детали
На прошлой неделе Джонсон заявил, что "история судит нас за то, что мы делаем". Тогда же он сказал, что, по его мнению, предоставление летальной помощи Украине сейчас является критически важным. Спикер объяснил изменение своего мнения частично докладами разведки.
Я действительно верю этой информации. Я думаю, что Владимир Путин продолжал бы маршировать по Европе, если бы ему позволили. Думаю, следующим он может пойти на Прибалтику. Я думаю, что он может поссориться с Польшей или одним из наших союзников по НАТО
Дополнение
Одна из самых результативных встреч состоялась в феврале в Овальном кабинете Белого дома, когда лидеры Конгресса встретились с президентом США Джо Байденом для того, чтобы обсудить государственное финансирование и помощь Украине.
Во время этой встречи Уильям Бернс, директор ЦРУ, и другие высокопоставленные чиновники национальной безопасности пытались убедить господина Джонсона в том, насколько быстро в Украине заканчиваются боеприпасы и какими ужасными будут последствия, если украинская противовоздушная оборона больше не будет усилена американским оружием.
Джонсон также был поражен историями, которые он услышал во время встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими о масштабах страданий, которые российские войска нанесли стране, охваченной боевыми действиями. Все это повлияло на чувство христианской веры мистера Джонсона
Впоследствии во время небольшой встречи с законодателями спикер "достаточно четко дал понять, что если мы не сделаем это в апреле, для Украины может быть слишком поздно".
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