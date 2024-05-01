Демократи у Палаті представників заявили, заблокують звернення щодо відставки спікера Джонсона

Лідери демократів у Палаті представників США заявили, що блокуватимуть спробу відправити спікера Майка Джонсона у відставку. Про це пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

Лідери демократів пропонують заблокувати відповідне клопотання від конгресвумен Марджорі Тейлор Грін на стадії процедурного запиту.

Після завершення нашої роботи над пакетом допомоги в інтересах нацбезпеки, настав час перегорнути сторінку пропутінської республіканської обструкції. Ми проголосуємо за блокування пропозиції республіканки Марджорі Тейлор Грін щодо звільнення спікера. Якщо вона винесе цей запит на розгляд, він провалиться

Конгресмен Піт Агілар заявив, що законодавці готові заблокувати пропозицію про звільнення спікера на рівні процедурного запиту, іще до його винесення на голосування по суті.

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У відповідь авторка запиту про звільнення спікера, крайньоправа республіканка Марджорі Тейлор Грін звинуватила Джонсона у тому, що тепер він, мовляв, є спікером, обраним опонентами. Вона звинуватила його у "змові з демократами" і заявила, що зрештою винесе його звільнення на голосування.

Доповнення

Тим часом сам спікер Майк Джонсон, коментуючи відповідну заяву демократів, стверджує, що вперше чує про такий план, і не вів жодних перемовин або домовленостей з опозицією щодо збереження його на посаді

Ні, жодних угод взагалі немає. Я був повністю зосереджений на тому, щоб погодити додаткову допомогу (...) Я взагалі не зосереджувався на цьому. Я зосереджувався на тому, щоб виконати роботу та ухвалити законодавство