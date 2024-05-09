Палата представителей США заблокировала попытку республиканки Грин сместить спикера Джонсона

Палата представителей США в среду вечером быстро проголосовала за прекращение попытки представителя Республиканской партии Марджори Тейлор Грин отстранить спикера Майка Джонсона с его должности, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Палата представителей в среду проголосовала за отмену попытки Грин отстранить Джонсона 359 голосами с 43 "против". 11 республиканцев проголосовали "против".

Резонансное голосование в пользу Джонсона, которое состоялось при содействии демократов, как отмечает издание, положило конец "самому серьезному испытанию" на посту спикера, с которым столкнулся республиканец, по крайней мере пока.

После голосования Джонсон коротко пообщался с журналистами, назвав кампанию Грин против него "ошибочной" и поблагодарил коллег за "демонстрацию доверия" к его руководству.

"Я хочу сказать, что я ценю проявление доверия моих коллег для победы над этими ложными усилиями, - сказал он. - Я ежедневно четко давал понять, что я намерен выполнять свою работу, я намерен делать то, что я считаю правильным, для чего меня выбрали. И я позволю фишкам падать куда угодно".

Грин неделями высказывала угрозу спровоцировать голосование против спикера, что снова вызвало ожесточенные разногласия на конференции Республиканской партии Палаты представителей, поскольку многие члены выступали против отстранения Джонсона.

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Джонсон был избран спикером в прошлом году после того, как консервативные сторонники жесткой линии проголосовали за отстранение бывшего спикера Кевина Маккарти, историческое и беспрецедентное голосование, которое вызвало бурный период внутренней борьбы, когда республиканцы пытались объединиться вокруг нового лидера, прежде чем в конце концов объединиться вокруг Джонсона.

После того, как Джонсон пытался добиться одобрения большого пакета помощи иностранным государствам, несмотря на возражения консерваторов - сторонников жесткой линии, руководство Палаты представителей Демократической партии объявило, что демократы помогут Джонсону сохранить свой пост путем голосования.

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В среду вечером Грин не исключила возможности принудительного голосования против Джонсона в будущем и предположила, что заявление бывшего президента США Дональда Трампа в Truth Social поддерживает возможность такого предложения "в какой-то момент" - несмотря на то, что он призвал проголосовать за отмену ее резолюции.