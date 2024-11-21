Конгресс США отложил публикацию отчета по скандальному кандидату Трампа в генеральные прокуроры США
Киев • УНН
Комитет по этике Конгресса США проголосовал против обнародования отчета по Мэтту Гетцу, которого обвиняют в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. Гетц, выдвинутый Трампом на должность генпрокурора, отрицает обвинения.
Путем голосования было решено не обнародовать обвинения в отношении Мэтта Гетца (Республиканская партия Флориды) - номинант новоизбранного президента Трампа на должность генерального прокурора Министерства юстиции.
Передает УНН со ссылкой на Axios.
Комитет по этике Палаты представителей Конгресса США проголосовал против публикации отчета по Мэтту Гетцу обвиняемого в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. Мнения относительно того, стоит ли это обнародовать, разделились, и путем голосования было решено не обнародовать, по крайней мере на данном этапе. Спикер Майк Джонсон (республиканец от Луизианы) публично выступил против публикации отчета, заявив, что это нарушит прецедент, поскольку Гайец ушел из Конгресса.
Справочно
На прошлой неделе Гетц подал в отставку из Палаты представителей через несколько часов после того, как Трамп выдвинул его на должность генерального прокурора. Существует интерес к судьбе отчета Комитета по этике Палаты представителей, который расследовал обвинения в том, что Гетц имел секс с 17-летней девушкой. Некоторые сенаторы, принадлежащие к Республиканской партии, также требуют обнародовать информацию.
Гетц отрицал какую-либо вину и неоднократно критиковал расследование, называя его политически мотивированной местью за попытки отстранить от должности бывшего спикера Кевина Маккарти (республиканец, Калифорния).
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20 числа члены юридического комитета Сената от Демократической партии, который обсуждает назначение генерального прокурора, обратились в Федеральное бюро расследований (ФБР) с просьбой предоставить материалы расследования в отношении господина Гетца. ФБР хотя расследовало обвинения против Гетца около трех лет, но никаких обвинений не было выдвинуто.
Напомним,
УНН передавал, что избранный президент США Дональд Трамп, по данным Axios, лично звонит сенаторам, чтобы нажать наутверждение бывшего члена Палаты представителей США Мэтта Гетца на должность генерального прокурора США, со ссылкой на слова сенаторов, которые общались с Трампом.
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