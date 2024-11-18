12 человек за 12 дней: Трамп установил уникальный рекорд назначив на должности министров

Избранный Президент США Дональд Трамп установил уникальный для американской истории рекорд, назначив на должности министров 12 человек за 12 дней. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Как отмечают журналисты, своими действиями республиканец ломает нормы по проверке кандидатов.

Это либо самая эффективная передача власти в истории, либо нарушение всех норм с назначениями на скорую руку, без проверки, исследований и консультаций с сенатом, - говорится в сообщении.



Новый результат по формированию правительства в пять раз превышает показатель действующего главы Белого дома Джо Байдена. Кроме того, Трамп провел набор министров в четыре раза быстрее, чем в период его первого президентского срока, отметили авторы материала.

Напомним,

Переходная команда Трампа составляет список военных для возможного трибунала по выводу войск из Афганистана в 2021 году. Рассматриваются обвинения в государственной измене и создание специальной комиссии для расследования.