Известный австралийский радиоведущий арестован по обвинению в насилии над 8 людьми

Ветерану австралийского телевещания Алану Джонсу предъявлено обвинение в насилии над семью мужчинами и 17-летним подростком. 83-летний мужчина был взят под стражу в его квартире в Сиднее рано утром в понедельник. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

Детали

Джонс - одна из самых влиятельных медийных фигур Австралии. Ранее он отрицал обвинения в жестоком обращении, впервые опубликованные газетой The Sydney Morning Herald в 2023 году.

Теперь ему предъявлено 24 обвинения в инцидентах, произошедших в период с 2001 по 2019 год, в том числе 11 пунктов обвинения в непристойном нападении при отягчающих обстоятельствах.

Все обвинения, за исключением двух случаев, являются сексуальными преступлениями. По словам полиции, некоторые из предполагаемых жертв лично знали радиоведущего, и по крайней мере одна из них работала у него. Другие, как утверждается, подверглись нападению во время первой встречи с ним, сообщил журналистам представитель полиции Нового Южного Уэльса Майкл Фицджеральд.

Комиссар Карен Уэбб ранее заявила, что полиция провела "очень сложное", "затяжное" и "тщательное" расследование, и ожидает, что теперь могут появиться и другие предполагаемые жертвы. "Нет такого понятия, как дело, которое слишком устарело, чтобы его расследовать", - сказала она на пресс-конференции.

Джонс был выпущен под залог. Он предстанет перед судом 18 декабря.

Джонс, как отмечается, до карьеры радиоведущего тренировал национальную сборную Австралии по регби с 1984 по 1988 год. Он также иногда работал спичрайтером и советником деятелей Либеральной партии, в частности бывшего премьер-министра Малкольма Фрейзера, и несколько раз неудачно выдвигал свою кандидатуру на должность представителя партии в политике штата и на федеральном уровне.

В течение десятилетий Джонс был ведущим сиднейского эфира на местной радиостанции, а в 2020 году ушел на пенсию, сославшись на проблемы со здоровьем.

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Джонс, по данным BBC, собирал одну из самых больших аудиторий в стране, но часто вызывал споры. В 2012 году он попал в заголовки, предположив, что отец тогдашнего премьер-министра Джулии Гиллард "умер от стыда", а в 2019 году подвергся массовому бойкоту со стороны рекламодателей, заявив, что кто-то должен "засунуть носок" в горло тогдашнего лидера Новой Зеландии Джасинды Ардерн.

Джонс также неоднократно успешно судился за клевету.