Комитет по этике получил показания о сексе кандидата в генпрокуроры США с несовершеннолетней - СМИ

Женщина рассказала комитету по этике Палаты представителей США, что "видела, как Мэтт Гетц, кандидат на должность генерального прокурора США, избранный президентом Дональдом Трампом, имел секс с несовершеннолетней", сказал ее адвокат в пятницу, сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

"Моя клиентка дала показания комитету по этике Палаты представителей, что она была свидетелем того, как член Палаты представителей Гетц имел секс с несовершеннолетней на домашней вечеринке в Орландо в 2017 году", - сказал Джоэл Леппард.

Мэтт Гетц, республиканец, член Палаты представителей США, ушел из Конгресса в среду после того, как Трамп объявил о планах выдвинуть его на должность генерального прокурора, и отверг все обвинения в сексуальных домогательствах.

Леппард сказал, что женщина, которую он представляет, давала показания перед комитетом по этике Палаты представителей в апреле.

Он сказал, что представляет двух свидетелей, которые дали показания комитету относительно Гетца.

"Американский народ заслуживает знать правду о человеке, который должен стать главным сотрудником правоохранительных органов в стране", - сказал Леппард NBC News.

ABC News первым сообщило, что Леппард сказал, что его клиент давал показания перед комиссией.

"Минюст Меррика Гарланда оправдал Мэтта Гетца и не обвинил его. Вы утверждаете, что Гарленд является частью прикрытия?" - сказал в пятницу представитель Гетца.

Расследование комитета по этике Палаты представителей было начато в апреле 2021 года. Оно было отложено по запросу Министерства юстиции США и возобновлено в 2023 году после того, как министерство отозвало запрос об отсрочке.

Некоторые сенаторы-республиканцы говорят, что хотят получить подробности расследования комитета до голосования за утверждение.

В пятницу спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон заявил, что планирует попросить комиссию по этике не публиковать свой отчет, заявив, что поскольку Гетц больше не в Конгрессе, это будет "ужасным нарушением протокола".

Комитет по этике Палаты представителей, который является двухпартийным и состоит из 10 членов, должен был собраться в пятницу, чтобы обсудить отчет по Гетцу и вопрос о том, следует ли его публиковать, но в четверг заседание было отменено, сообщил источник.

Трамп предлагает республиканца Мэтта Гетца на должность генпрокурора США