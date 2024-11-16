Комитет по этике получил показания о сексе кандидата в генпрокуроры США с несовершеннолетней - СМИ
Киев • УНН
Свидетельница дала показания комитету по этике Палаты представителей США о сексуальной связи Мэтта Гетца с несовершеннолетней. Гетц, которого Трамп выдвинул на должность генпрокурора, отрицает все обвинения.
Женщина рассказала комитету по этике Палаты представителей США, что "видела, как Мэтт Гетц, кандидат на должность генерального прокурора США, избранный президентом Дональдом Трампом, имел секс с несовершеннолетней", сказал ее адвокат в пятницу, сообщает NBC News, пишет УНН.
Детали
"Моя клиентка дала показания комитету по этике Палаты представителей, что она была свидетелем того, как член Палаты представителей Гетц имел секс с несовершеннолетней на домашней вечеринке в Орландо в 2017 году", - сказал Джоэл Леппард.
Мэтт Гетц, республиканец, член Палаты представителей США, ушел из Конгресса в среду после того, как Трамп объявил о планах выдвинуть его на должность генерального прокурора, и отверг все обвинения в сексуальных домогательствах.
Леппард сказал, что женщина, которую он представляет, давала показания перед комитетом по этике Палаты представителей в апреле.
Он сказал, что представляет двух свидетелей, которые дали показания комитету относительно Гетца.
"Американский народ заслуживает знать правду о человеке, который должен стать главным сотрудником правоохранительных органов в стране", - сказал Леппард NBC News.
ABC News первым сообщило, что Леппард сказал, что его клиент давал показания перед комиссией.
"Минюст Меррика Гарланда оправдал Мэтта Гетца и не обвинил его. Вы утверждаете, что Гарленд является частью прикрытия?" - сказал в пятницу представитель Гетца.
Расследование комитета по этике Палаты представителей было начато в апреле 2021 года. Оно было отложено по запросу Министерства юстиции США и возобновлено в 2023 году после того, как министерство отозвало запрос об отсрочке.
Некоторые сенаторы-республиканцы говорят, что хотят получить подробности расследования комитета до голосования за утверждение.
В пятницу спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон заявил, что планирует попросить комиссию по этике не публиковать свой отчет, заявив, что поскольку Гетц больше не в Конгрессе, это будет "ужасным нарушением протокола".
Комитет по этике Палаты представителей, который является двухпартийным и состоит из 10 членов, должен был собраться в пятницу, чтобы обсудить отчет по Гетцу и вопрос о том, следует ли его публиковать, но в четверг заседание было отменено, сообщил источник.
Трамп предлагает республиканца Мэтта Гетца на должность генпрокурора США13 нояб. 2024, 22:13 • 17141 просмотр