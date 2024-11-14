Трамп предлагает республиканца Мэтта Гетца на должность генпрокурора США

Трамп выдвинул кандидатуру республиканца Мэтта Гетца на должность генерального прокурора. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Этот шаг является частью быстрого формирования нового кабинета Трампа, направленного на реализацию его программы, в частности в сфере правопорядка и защиты границ.

Конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц известен своей активной позицией относительно реформ в сфере правосудия и поддержкой жестких мер против нелегальной иммиграции и преступности. Его кандидатура на должность генерального прокурора предполагает, что он возьмет курс на укрепление системы правопорядка, ликвидацию преступных группировок и восстановление доверия к Министерству юстиции.

Назначение Гетца требует утверждения Сенатом, где республиканцы сейчас имеют большинство, что потенциально может обеспечить ему быстрое подтверждение.

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