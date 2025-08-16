$41.450.06
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
20:15 • 8106 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08 • 11257 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
19:11 • 11010 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
18:26 • 15511 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 89413 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 140022 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 80696 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 134646 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 55419 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Демократы в Конгрессе США сомневаются в способности Трампа остановить войну в Украине на саммите с путиным

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

Представители Демократической партии в Конгрессе США выразили скептицизм относительно возможности Дональда Трампа обеспечить прекращение огня в Украине на предстоящем саммите с владимиром путиным на Аляске. Сенаторы и конгрессмены подчеркивают недопустимость уступок без участия Украины и призывают к жесткой позиции в отношении агрессора.

Демократы в Конгрессе США сомневаются в способности Трампа остановить войну в Украине на саммите с путиным

Представители Демократической партии в Конгрессе США сомневаются, что Дональд Трамп обеспечит прекращение огня в Украине на саммите с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Об этом пишет Fox News, информирует УНН.

Детали

Издание отмечает, что демократы в Конгрессе остаются скептически настроенными относительно какого-либо прогресса в прекращении войны в Украине.

Я боюсь, что эта встреча может снова закончиться тем, что Америка уступит автократу, карьера которого сводится к подрыву демократических ценностей

- сказал сенатор Марк Уорнер, представитель Демократической партии от штата Вирджиния, член Комитета Сената по разведке.

Он предупредил, что без участия Украины в вопросе вывода войск РФ с украинской территории и "обеспечения юридически важных гарантий" безопасности Украины не может быть никаких уступок.

Что-либо меньшее будет одобрением дальнейшей агрессии со стороны Москвы и каждого автократа, который следит за тем, есть ли у Соединенных Штатов все еще хребет, чтобы защищать принципы, которые защищали американцев со времен Второй мировой войны

- подчеркнул Уорнер.

В свою очередь лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, демократ от штата Нью-Йорк, обвинил Трампа в том, что он ранее "игрался" с Путиным, но отметил, что, похоже, отношение президента к его российскому коллеге изменилось.

Мы либо собираемся успокоить диктатора, либо собираемся агрессивно противостоять диктатору. И как мы видели на примере с Чемберленом, успокоение диктатора никогда не работает

- сказал демократ.

Тем временем сенатор Джин Шахин, член Комитета Сената по вопросам внешней разведки, заявила журналистам, что "люди были готовы дать Белому дому и президенту презумпцию невиновности".

Но если он ничего не добьется на этом саммите, после того, как проведет красную линию за красной линией, … будет расти беспокойство и давление, чтобы попытаться что-то сделать

- отметила Шахин.

Издание добавляет, что одна из сфер, с которой соглашаются многие законодатели в Верхней палате, – это необходимость введения пакета санкций против России.

Напомним

Президент США Дональд Трамп еще до переговоров заявил, что его следующая встреча предусматривает участие трех лидеров: самого Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Путина.

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Вторая мировая война
Владимир Путин
Аляска
Демократическая партия (Соединенные Штаты)
Хаким Джеффрис
Комитет Сената США по международным отношениям
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Фокс Ньюс
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Нью-Йорк (штат)
Вирджиния
Марк Уорнер
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина