Демократы в Конгрессе США сомневаются в способности Трампа остановить войну в Украине на саммите с путиным
Киев • УНН
Представители Демократической партии в Конгрессе США выразили скептицизм относительно возможности Дональда Трампа обеспечить прекращение огня в Украине на предстоящем саммите с владимиром путиным на Аляске. Сенаторы и конгрессмены подчеркивают недопустимость уступок без участия Украины и призывают к жесткой позиции в отношении агрессора.
Представители Демократической партии в Конгрессе США сомневаются, что Дональд Трамп обеспечит прекращение огня в Украине на саммите с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Об этом пишет Fox News, информирует УНН.
Детали
Издание отмечает, что демократы в Конгрессе остаются скептически настроенными относительно какого-либо прогресса в прекращении войны в Украине.
Я боюсь, что эта встреча может снова закончиться тем, что Америка уступит автократу, карьера которого сводится к подрыву демократических ценностей
Он предупредил, что без участия Украины в вопросе вывода войск РФ с украинской территории и "обеспечения юридически важных гарантий" безопасности Украины не может быть никаких уступок.
Что-либо меньшее будет одобрением дальнейшей агрессии со стороны Москвы и каждого автократа, который следит за тем, есть ли у Соединенных Штатов все еще хребет, чтобы защищать принципы, которые защищали американцев со времен Второй мировой войны
В свою очередь лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, демократ от штата Нью-Йорк, обвинил Трампа в том, что он ранее "игрался" с Путиным, но отметил, что, похоже, отношение президента к его российскому коллеге изменилось.
Мы либо собираемся успокоить диктатора, либо собираемся агрессивно противостоять диктатору. И как мы видели на примере с Чемберленом, успокоение диктатора никогда не работает
Тем временем сенатор Джин Шахин, член Комитета Сената по вопросам внешней разведки, заявила журналистам, что "люди были готовы дать Белому дому и президенту презумпцию невиновности".
Но если он ничего не добьется на этом саммите, после того, как проведет красную линию за красной линией, … будет расти беспокойство и давление, чтобы попытаться что-то сделать
Издание добавляет, что одна из сфер, с которой соглашаются многие законодатели в Верхней палате, – это необходимость введения пакета санкций против России.
Напомним
Президент США Дональд Трамп еще до переговоров заявил, что его следующая встреча предусматривает участие трех лидеров: самого Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Путина.
