Демократы в Конгрессе США сомневаются в способности Трампа остановить войну в Украине на саммите с путиным

Представители Демократической партии в Конгрессе США сомневаются, что Дональд Трамп обеспечит прекращение огня в Украине на саммите с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Об этом пишет Fox News, информирует УНН.

Детали

Издание отмечает, что демократы в Конгрессе остаются скептически настроенными относительно какого-либо прогресса в прекращении войны в Украине.

Я боюсь, что эта встреча может снова закончиться тем, что Америка уступит автократу, карьера которого сводится к подрыву демократических ценностей - сказал сенатор Марк Уорнер, представитель Демократической партии от штата Вирджиния, член Комитета Сената по разведке.

Он предупредил, что без участия Украины в вопросе вывода войск РФ с украинской территории и "обеспечения юридически важных гарантий" безопасности Украины не может быть никаких уступок.

Что-либо меньшее будет одобрением дальнейшей агрессии со стороны Москвы и каждого автократа, который следит за тем, есть ли у Соединенных Штатов все еще хребет, чтобы защищать принципы, которые защищали американцев со времен Второй мировой войны - подчеркнул Уорнер.

В свою очередь лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, демократ от штата Нью-Йорк, обвинил Трампа в том, что он ранее "игрался" с Путиным, но отметил, что, похоже, отношение президента к его российскому коллеге изменилось.

Мы либо собираемся успокоить диктатора, либо собираемся агрессивно противостоять диктатору. И как мы видели на примере с Чемберленом, успокоение диктатора никогда не работает - сказал демократ.

Тем временем сенатор Джин Шахин, член Комитета Сената по вопросам внешней разведки, заявила журналистам, что "люди были готовы дать Белому дому и президенту презумпцию невиновности".

Но если он ничего не добьется на этом саммите, после того, как проведет красную линию за красной линией, … будет расти беспокойство и давление, чтобы попытаться что-то сделать - отметила Шахин.

Издание добавляет, что одна из сфер, с которой соглашаются многие законодатели в Верхней палате, – это необходимость введения пакета санкций против России.

Напомним

Президент США Дональд Трамп еще до переговоров заявил, что его следующая встреча предусматривает участие трех лидеров: самого Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Путина.

