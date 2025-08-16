Трамп анонсував спільну зустріч із Зеленським та путіним ще до перемовин - Fox News
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про майбутню зустріч за участю трьох лідерів. Переговори Трампа та путіна на Алясці вже завершилися.
Президент США Дональд Трамп ще до перемовин заявив, що його наступна зустріч передбачає участь трьох лідерів: самого Трампа, президента України Володимира Зеленського та російського диктатора путіна. Про це пише УНН із посиланням на заяву Трампа в інтервʼю Fox News.
Доповнення
Раніше Трамп наголошував на важливості двосторонніх переговорів з кремлем щодо припинення вогню в Україні.
Тим часом, перемовини між президентом США та російським диктатором путіним у вузькому складі на Алясці закінчилися. Зустріч тривала близько трьох годин.
Нині йде підготовка до спільної прес-конференції.
Червону доріжку стелять воєнному злочинцю, світ зʼїхав з глузду: Харлан емоційно відреагувала на зустріч путіна і Трампа16.08.25, 01:27 • 616 переглядiв