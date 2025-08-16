$41.450.06
20:15 • 6580 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 10303 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11 • 10468 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26 • 15060 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 89033 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 139536 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 80582 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 134331 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55385 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 80960 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
Трамп анонсував спільну зустріч із Зеленським та путіним ще до перемовин - Fox News

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Дональд Трамп заявив про майбутню зустріч за участю трьох лідерів. Переговори Трампа та путіна на Алясці вже завершилися.

Трамп анонсував спільну зустріч із Зеленським та путіним ще до перемовин - Fox News

Президент США Дональд Трамп ще до перемовин заявив, що його наступна зустріч передбачає участь трьох лідерів: самого Трампа, президента України Володимира Зеленського та російського диктатора путіна. Про це пише УНН із посиланням на заяву Трампа в інтервʼю Fox News. 

Доповнення

Раніше Трамп наголошував на важливості двосторонніх переговорів з кремлем щодо припинення вогню в Україні. 

Тим часом, перемовини між президентом США та російським диктатором путіним у вузькому складі на Алясці закінчилися. Зустріч тривала близько трьох годин.

Нині йде підготовка до спільної прес-конференції.  

Червону доріжку стелять воєнному злочинцю, світ зʼїхав з глузду: Харлан емоційно відреагувала на зустріч путіна і Трампа16.08.25, 01:27 • 616 переглядiв

Вероніка Марченко

ВійнаПолітика
Володимир Путін
Аляска
Fox News
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна