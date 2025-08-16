Трамп анонсував спільну зустріч із Зеленським та путіним ще до перемовин - Fox News

Президент США Дональд Трамп ще до перемовин заявив, що його наступна зустріч передбачає участь трьох лідерів: самого Трампа, президента України Володимира Зеленського та російського диктатора путіна. Про це пише УНН із посиланням на заяву Трампа в інтервʼю Fox News.

Доповнення

Раніше Трамп наголошував на важливості двосторонніх переговорів з кремлем щодо припинення вогню в Україні.

Тим часом, перемовини між президентом США та російським диктатором путіним у вузькому складі на Алясці закінчилися. Зустріч тривала близько трьох годин.

Нині йде підготовка до спільної прес-конференції.

Червону доріжку стелять воєнному злочинцю, світ зʼїхав з глузду: Харлан емоційно відреагувала на зустріч путіна і Трампа