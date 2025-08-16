Переговори Трампа з путіним у вузькому складі закінчилися
Київ • УНН
Переговори Дональда Трампа та володимира путіна на Алясці завершилися. путін проігнорував запитання про припинення вбивств мирних жителів України.
Перемовини між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним у вузькому складі на Алясці закінчилися, передає УНН.
У кремлі офіційно повідомили, що переговори Трампа і путіна у вузькому складі завершились.
Зустріч тривала близько трьох годин.
Доповнення
Трамп та путін зустрілись на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.
Вони двічі потисли руки один одному та на одному автомобілі поїхали до місця проведення саміту.
Під час рукостискання з президентом США Дональдом Трампом журналісти задали путіну питання: "Пане президент путін, ви припините вбивати мирних жителів України?".
На це російський диктатор вдав, що не почув запитання. Він посміхнувся, зробив здивоване обличчя і жестом показав, що або не розуміє, або не чує те, що йому кажуть.
Переговори проходили у форматі "три на три".
З американського боку, окрім Дональда Трампа, були присутні держсекретар США Марко Рубіо і спеціальний представник президента США Стів Віткофф. З російського боку міністр закордонних справ рф лавров та помічник путіна ушаков.