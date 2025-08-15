Переговори путіна та Трампа на Алясці, ініційовані російським диктатором, триватимуть мінімум 6-7 годин. Російська сторона розраховує на результативність зустрічі, але підписання документів не планується.

Переговори російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа загалом можуть тривати мінімум 6-7 годин. Про це заявив речник російського диктатора дмитро пєсков, передає УНН. Переговори путіна та Трампа загалом можуть тривати мінімум 6-7 годин - сказав пєсков. Деталі пєсков також зазначив, що переговори путіна та Трампа у форматі тет-а-тет відбудуться за участю помічників. Російська сторона розраховує на те, що зустріч путіна та Трампа на Алясці завершиться результативно - резюмував речник російського диктатора. Літак путіна приземлиться в Анкориджі о 22.00, його зустріне Трамп - пєсков Нагадаємо Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі. Речник російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що за підсумками переговорів на Алясці не планується підписання жодних документів. На саміті обговорюватимуться питання, "пов'язані з українським врегулюванням". Запланована зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з президентом росії володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі. Політолог Олег Лісний вважає, що зустріч Трампа і путіна на Алясці не буде переломною, а лише початком процесу. Він пропонує тристоронній або чотиристоронній формат переговорів за участю України та Європи.