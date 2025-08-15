Переговори путіна та Трампа на Алясці можуть тривати мінімум 6-7 годин - пєсков

$41.450.06
48.440.21
ukenru
12:08 • 40107 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 39604 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 63131 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59 • 41541 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 69058 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 37436 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 71066 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 101404 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 58590 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 210802 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Саміт Трампа і путіна: Reuters дізналося про можливі домовленості15 серпня, 06:37
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28
Для саміту на Алясці відкриті "всі варіанти", включно з тим, що Трамп може раптово піти - CNN11:58
У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози: у місті помітили стовп димуPhoto13:34
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
11:14
Ексклюзив
11:14 • 63097 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
09:48
Ексклюзив
09:48 • 69030 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 210787 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Дитина
Кіт Келлог
Україна
Аляска
Сполучені Штати Америки
Європа
Білий дім
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39
Truth Social
Гривня
Безпілотний літальний апарат
Футбол
Поїзд

Переговори путіна та Трампа на Алясці можуть тривати мінімум 6-7 годин - пєсков

Київ • УНН

 • 1372 перегляди

Переговори путіна та Трампа на Алясці, ініційовані російським диктатором, триватимуть мінімум 6-7 годин. Російська сторона розраховує на результативність зустрічі, але підписання документів не планується.

Переговори путіна та Трампа на Алясці можуть тривати мінімум 6-7 годин - пєсков

Переговори російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа загалом можуть тривати мінімум 6-7 годин. Про це заявив речник російського диктатора дмитро пєсков, передає УНН.

Переговори путіна та Трампа загалом можуть тривати мінімум 6-7 годин 

- сказав пєсков.

Деталі

пєсков також зазначив, що переговори путіна та Трампа у форматі тет-а-тет відбудуться за участю помічників.

Російська сторона розраховує на те, що зустріч путіна та Трампа на Алясці завершиться результативно 

- резюмував речник російського диктатора.

Літак путіна приземлиться в Анкориджі о 22.00, його зустріне Трамп - пєсков15.08.25, 17:12 • 3650 переглядiв

Нагадаємо

Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.  

Речник російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що за підсумками переговорів на Алясці не планується підписання жодних документів. На саміті обговорюватимуться питання, "пов'язані з українським врегулюванням".

Запланована зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з президентом росії володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.

Політолог Олег Лісний вважає, що зустріч Трампа і путіна на Алясці не буде переломною, а лише початком процесу. Він пропонує тристоронній або чотиристоронній формат переговорів за участю України та Європи.

Антоніна Туманова

