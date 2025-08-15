$41.450.06
12:08 • 39858 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40 • 39384 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
11:14 • 62770 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
09:59 • 41344 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 68759 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 37339 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 71006 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 101383 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 58576 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 210679 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Переговоры путина и Трампа на Аляске могут длиться минимум 6-7 часов - песков

Киев • УНН

 1332 просмотра

Переговоры путина и Трампа на Аляске, инициированные российским диктатором, продлятся минимум 6-7 часов. Российская сторона рассчитывает на результативность встречи, но подписание документов не планируется.

Переговоры путина и Трампа на Аляске могут длиться минимум 6-7 часов - песков

Переговоры российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа в целом могут длиться минимум 6-7 часов. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков, передает УНН.

Переговоры путина и Трампа в целом могут длиться минимум 6-7 часов 

- сказал Песков.

Детали

Песков также отметил, что переговоры путина и Трампа в формате тет-а-тет состоятся с участием помощников.

Российская сторона рассчитывает на то, что встреча путина и Трампа на Аляске завершится результативно 

- резюмировал пресс-секретарь российского диктатора.

Самолет путина приземлится в Анкоридже в 22:00, его встретит Трамп - песков15.08.25, 17:12 • 3642 просмотра

Напомним

Президенты США и рф проведут переговоры на Аляске в пятницу, 15 августа. Встреча инициирована путиным, Зеленский подчеркивает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.  

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков сообщил, что по итогам переговоров на Аляске не планируется подписание никаких документов. На саммите будут обсуждаться вопросы, "связанные с украинским урегулированием".

Запланированная встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом россии владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.

Политолог Олег Лесной считает, что встреча Трампа и путина на Аляске не будет переломной, а лишь началом процесса. Он предлагает трехсторонний или четырехсторонний формат переговоров с участием Украины и Европы.

Антонина Туманова

