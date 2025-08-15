Переговоры путина и Трампа на Аляске, инициированные российским диктатором, продлятся минимум 6-7 часов. Российская сторона рассчитывает на результативность встречи, но подписание документов не планируется.

Переговоры российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа в целом могут длиться минимум 6-7 часов. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков, передает УНН. Переговоры путина и Трампа в целом могут длиться минимум 6-7 часов - сказал Песков. Детали Песков также отметил, что переговоры путина и Трампа в формате тет-а-тет состоятся с участием помощников. Российская сторона рассчитывает на то, что встреча путина и Трампа на Аляске завершится результативно - резюмировал пресс-секретарь российского диктатора. Самолет путина приземлится в Анкоридже в 22:00, его встретит Трамп - песков Напомним Президенты США и рф проведут переговоры на Аляске в пятницу, 15 августа. Встреча инициирована путиным, Зеленский подчеркивает невозможность решения судьбы Украины без ее участия. Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков сообщил, что по итогам переговоров на Аляске не планируется подписание никаких документов. На саммите будут обсуждаться вопросы, "связанные с украинским урегулированием". Запланированная встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом россии владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже. Политолог Олег Лесной считает, что встреча Трампа и путина на Аляске не будет переломной, а лишь началом процесса. Он предлагает трехсторонний или четырехсторонний формат переговоров с участием Украины и Европы.