Самолет российского диктатора владимира путина должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву). У трапа его встретит президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Вылет путина из Магадана в Анкоридж, где пройдет его встреча с Трампом, будет "пунктуальным"... Самолет путина должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11:00 по местному времени... Трамп встретит путина у самолета на Аляске - сообщил песков.

Добавим

По словам пескова, на саммите путина и Трампа "вопрос украинского урегулирования" будет стоять во главе.

путин во время перелета на Аляску будет работать с документами, в том числе со всеми тезисами будущего саммита с Трампом - подчеркнул пресс-секретарь российского диктатора.

Кроме того, проекты экономического сотрудничества россии и США, тема "взаимных раздражителей" будут на повестке дня переговоров путина и Трампа, добавил песков.

Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путиным

Напомним

Президенты США и рф проведут переговоры на Аляске в пятницу, 15 августа. Встреча инициирована путиным, Зеленский подчеркивает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков сообщил, что по итогам переговоров на Аляске не планируется подписание никаких документов. На саммите будут обсуждаться вопросы, "связанные с украинским урегулированием".

Запланированная встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом россии владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.

Политолог Олег Лесной считает, что встреча Трампа и путина на Аляске не будет переломной, а лишь началом процесса. Он предлагает трехсторонний или четырехсторонний формат переговоров с участием Украины и Европы.