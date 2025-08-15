$41.450.06
12:08 • 25513 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40 • 25778 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
11:14 • 41851 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
09:59 • 30385 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 50149 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 31610 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 67822 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 100104 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 57848 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 202759 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Самолет путина приземлится в Анкоридже в 22:00, его встретит Трамп - песков

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Самолет президента россии владимира путина прибудет в Анкоридж в 11:00 по местному времени, где его встретит президент США Дональд Трамп. На саммите будут обсуждаться вопросы украинского урегулирования и экономического сотрудничества.

Самолет путина приземлится в Анкоридже в 22:00, его встретит Трамп - песков

Самолет российского диктатора владимира путина должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву). У трапа его встретит президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Вылет путина из Магадана в Анкоридж, где пройдет его встреча с Трампом, будет "пунктуальным"... Самолет путина должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11:00 по местному времени... Трамп встретит путина у самолета на Аляске

- сообщил песков.

Добавим

По словам пескова, на саммите путина и Трампа "вопрос украинского урегулирования" будет стоять во главе.

путин во время перелета на Аляску будет работать с документами, в том числе со всеми тезисами будущего саммита с Трампом

- подчеркнул пресс-секретарь российского диктатора.

Кроме того, проекты экономического сотрудничества россии и США, тема "взаимных раздражителей" будут на повестке дня переговоров путина и Трампа, добавил песков.

Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путиным15.08.25, 15:08 • 25477 просмотров

Напомним

Президенты США и рф проведут переговоры на Аляске в пятницу, 15 августа. Встреча инициирована путиным, Зеленский подчеркивает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков сообщил, что по итогам переговоров на Аляске не планируется подписание никаких документов. На саммите будут обсуждаться вопросы, "связанные с украинским урегулированием".

Запланированная встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом россии владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.

Политолог Олег Лесной считает, что встреча Трампа и путина на Аляске не будет переломной, а лишь началом процесса. Он предлагает трехсторонний или четырехсторонний формат переговоров с участием Украины и Европы.

Антонина Туманова

