Літак путіна приземлиться в Анкориджі о 22.00, його зустріне Трамп - пєсков
Київ • УНН
Літак президента росії володимира путіна прибуде до Анкориджа об 11:00 за місцевим часом, де його зустріне президент США Дональд Трамп. На саміті обговорюватимуться питання українського врегулювання та економічного співробітництва.
Літак російського диктатора володимира путіна має приземлитися в Анкориджі рівно об 11.00 за місцевим часом (22:00 за Києвом). Біля трапу його зустріне президент США Дональд Трамп. Про це повідомив речник російського диктатора дмитро пєсков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Виліт путіна з Магадана до Анкоріджу, де пройде його зустріч із Трампом, буде "пунктуальним"... Літак путіна має приземлитися в Анкориджі рівно об 11.00 за місцевим часом... Трамп зустріне путіна біля літака на Алясці
Додамо
За словами пєскова, на саміті путіна і Трампа "питання українського врегулювання" стоятиме на чолі.
путін під час перельоту на Аляску працюватиме з документами, у тому числі з усіх тез майбутнього саміту з Трампом
Крім того, проєкти економічного співробітництва росії та США, тема "взаємних подразників" будуть на порядку денному переговорів путіна та Трампа, додав пєсков.
Нагадаємо
Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.
Речник російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що за підсумками переговорів на Алясці не планується підписання жодних документів. На саміті обговорюватимуться питання, "пов'язані з українським врегулюванням".
Запланована зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з президентом росії володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.
Політолог Олег Лісний вважає, що зустріч Трампа і путіна на Алясці не буде переломною, а лише початком процесу. Він пропонує тристоронній або чотиристоронній формат переговорів за участю України та Європи.