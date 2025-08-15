$41.450.06
24182 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
24496 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
40193 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
29470 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
48734 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
31141 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Літак путіна приземлиться в Анкориджі о 22.00, його зустріне Трамп - пєсков

Київ • УНН

 326 перегляди

Літак президента росії володимира путіна прибуде до Анкориджа об 11:00 за місцевим часом, де його зустріне президент США Дональд Трамп. На саміті обговорюватимуться питання українського врегулювання та економічного співробітництва.

Літак путіна приземлиться в Анкориджі о 22.00, його зустріне Трамп - пєсков

Літак російського диктатора володимира путіна має приземлитися в Анкориджі рівно об 11.00 за місцевим часом (22:00 за Києвом). Біля трапу його зустріне президент США Дональд Трамп. Про це  повідомив речник російського диктатора дмитро пєсков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Виліт путіна з Магадана до Анкоріджу, де пройде його зустріч із Трампом, буде "пунктуальним"... Літак путіна має приземлитися в Анкориджі рівно об 11.00 за місцевим часом... Трамп зустріне путіна біля літака на Алясці 

- повідомив пєсков.

Додамо

За словами пєскова, на саміті путіна і Трампа "питання українського врегулювання" стоятиме на чолі.

путін під час перельоту на Аляску працюватиме з документами, у тому числі з усіх тез майбутнього саміту з Трампом 

- наголосив речник російського диктатора.

Крім того, проєкти економічного співробітництва росії та США, тема "взаємних подразників" будуть на порядку денному переговорів путіна та Трампа, додав пєсков.

Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним 15.08.25, 15:08 • 24160 переглядiв

Нагадаємо

Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.  

Речник російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що за підсумками переговорів на Алясці не планується підписання жодних документів. На саміті обговорюватимуться питання, "пов'язані з українським врегулюванням".

Запланована зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з президентом росії володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.

Політолог Олег Лісний вважає, що зустріч Трампа і путіна на Алясці не буде переломною, а лише початком процесу. Він пропонує тристоронній або чотиристоронній формат переговорів за участю України та Європи.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна