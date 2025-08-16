Переговоры Трампа с путиным в узком составе закончились

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным в узком составе на Аляске закончились, передает УНН.

В кремле официально сообщили, что переговоры Трампа и путина в узком составе завершились.

Встреча длилась около трех часов.

Дополнение

Трамп и путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Они дважды пожали руки друг другу и на одном автомобиле поехали к месту проведения саммита.

Во время рукопожатия с президентом США Дональдом Трампом журналисты задали путину вопрос: "Господин президент путин, вы прекратите убивать мирных жителей Украины?".

Переговоры путина и Трампа на Аляске могут длиться минимум 6-7 часов - песков

На это российский диктатор сделал вид, что не услышал вопроса. Он улыбнулся, сделал удивленное лицо и жестом показал, что либо не понимает, либо не слышит то, что ему говорят.

Переговоры проходили в формате "три на три".

С американской стороны, кроме Дональда Трампа, присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стив Уиткофф. С российской стороны министр иностранных дел рф лавров и помощник путина ушаков.