Переговоры Трампа с путиным в узком составе закончились
Киев • УНН
Переговоры Дональда Трампа и владимира путина на Аляске завершились. путин проигнорировал вопрос о прекращении убийств мирных жителей Украины.
Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным в узком составе на Аляске закончились, передает УНН.
В кремле официально сообщили, что переговоры Трампа и путина в узком составе завершились.
Встреча длилась около трех часов.
Дополнение
Трамп и путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
Они дважды пожали руки друг другу и на одном автомобиле поехали к месту проведения саммита.
Во время рукопожатия с президентом США Дональдом Трампом журналисты задали путину вопрос: "Господин президент путин, вы прекратите убивать мирных жителей Украины?".
Переговоры путина и Трампа на Аляске могут длиться минимум 6-7 часов - песков15.08.25, 18:22 • 5510 просмотров
На это российский диктатор сделал вид, что не услышал вопроса. Он улыбнулся, сделал удивленное лицо и жестом показал, что либо не понимает, либо не слышит то, что ему говорят.
Переговоры проходили в формате "три на три".
С американской стороны, кроме Дональда Трампа, присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стив Уиткофф. С российской стороны министр иностранных дел рф лавров и помощник путина ушаков.