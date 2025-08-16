Трамп анонсировал совместную встречу с Зеленским и путиным еще до переговоров - Fox News
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о предстоящей встрече с участием трех лидеров. Переговоры Трампа и путина на Аляске уже завершились.
Президент США Дональд Трамп еще до переговоров заявил, что его следующая встреча предполагает участие трех лидеров: самого Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора путина. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Трампа в интервью Fox News.
Дополнение
Ранее Трамп подчеркивал важность двусторонних переговоров с кремлем по прекращению огня в Украине.
Тем временем, переговоры между президентом США и российским диктатором путиным в узком составе на Аляске закончились. Встреча длилась около трех часов.
Сейчас идет подготовка к совместной пресс-конференции.
