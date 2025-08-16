Трамп анонсировал совместную встречу с Зеленским и путиным еще до переговоров - Fox News

$41.450.06
20:15 • 6748 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08 • 10465 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
19:11 • 10554 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
18:26 • 15138 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 89102 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 139601 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 80597 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 134370 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 55386 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 80961 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
С таким количеством "идти" на какую-то европейскую страну: на Покровском направлении находится более 100 тысяч военных рф
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: в городе заметили столб дыма
Самолет путина вылетел из Магадана и через несколько часов приземлится в Анкоридже
Трамп "будет недоволен", если перемирие не будет достигнуто сегодня
Будет "трудно переварить": европейский дипломат отреагировал на красную дорожку для путина на Аляске
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 139599 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 134369 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 240777 просмотра
Дональд Трамп
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Аляска
Соединённые Штаты
Украина
Белый дом
Покровск
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публике
Беспилотный летательный аппарат
Lockheed Martin F-22 Raptor
Нью-Йорк Таймс
Нефть
Northrop Grumman B-2 Spirit

Трамп анонсировал совместную встречу с Зеленским и путиным еще до переговоров - Fox News

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Дональд Трамп заявил о предстоящей встрече с участием трех лидеров. Переговоры Трампа и путина на Аляске уже завершились.

Трамп анонсировал совместную встречу с Зеленским и путиным еще до переговоров - Fox News

Президент США Дональд Трамп еще до переговоров заявил, что его следующая встреча предполагает участие трех лидеров: самого Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора путина. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Трампа в интервью Fox News. 

Дополнение

Ранее Трамп подчеркивал важность двусторонних переговоров с кремлем по прекращению огня в Украине. 

Тем временем, переговоры между президентом США и российским диктатором путиным в узком составе на Аляске закончились. Встреча длилась около трех часов.

Сейчас идет подготовка к совместной пресс-конференции.  

Красную дорожку стелют военному преступнику, мир сошел с ума: Харлан эмоционально отреагировала на встречу путина и Трампа

Вероника Марченко

Владимир Путин
Аляска
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина