Красную дорожку стелют военному преступнику, мир сошел с ума: Харлан эмоционально отреагировала на встречу путина и Трампа
Киев • УНН
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан эмоционально отреагировала на встречу российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, а также красную дорожку для военного преступника, передает УНН.
Вот мы удивляемся тому, что допускают всяких пропутинских спортсменов к международным соревнованиям... Тут б...а красную дорожку стелют военному преступнику! Мир сошел с ума... Окончательно...
Напомним
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
Дополнение
На авиабазе Элмендорф на Аляске на взлетной полосе подготовлена сцена для Трампа и путина.
Красная дорожка расстелена в форме буквы Г, чтобы лидеры могли спуститься на платформу с надписью "ALASKA 2025" ("АЛЯСКА 2025").
Европейский дипломат заявил, что прибытие главы кремля Владимира путина на красной дорожке будет "трудно переварить".