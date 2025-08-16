Красную дорожку стелют военному преступнику, мир сошел с ума: Харлан эмоционально отреагировала на встречу путина и Трампа

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан эмоционально отреагировала на встречу российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, а также красную дорожку для военного преступника, передает УНН.

Вот мы удивляемся тому, что допускают всяких пропутинских спортсменов к международным соревнованиям... Тут б...а красную дорожку стелют военному преступнику! Мир сошел с ума... Окончательно... - написала Харлан в Threads.

Напомним

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Дополнение

На авиабазе Элмендорф на Аляске на взлетной полосе подготовлена сцена для Трампа и путина.

Красная дорожка расстелена в форме буквы Г, чтобы лидеры могли спуститься на платформу с надписью "ALASKA 2025" ("АЛЯСКА 2025").

Европейский дипломат заявил, что прибытие главы кремля Владимира путина на красной дорожке будет "трудно переварить".