ukenru
20:15 • 6082 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 9728 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11 • 10212 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26 • 14831 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 88806 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 139293 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 80502 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 134168 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55360 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 80928 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
Червону доріжку стелять воєнному злочинцю, світ зʼїхав з глузду: Харлан емоційно відреагувала на зустріч путіна і Трампа

Київ • УНН

 • 294 перегляди

Ольга Харлан емоційно відреагувала на зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа на Алясці. Фехтувальниця засудила розстелену червону доріжку для "воєнного злочинця".

Червону доріжку стелять воєнному злочинцю, світ зʼїхав з глузду: Харлан емоційно відреагувала на зустріч путіна і Трампа

Українська фехтувальниця Ольга Харлан емоційно відреагувала на зустріч російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа на Алясці, а також червону доріжку для воєнного злочинця, передає УНН.

Ось ми дивуємося тому, що допускають вселяких пропутінських спортсменів до міжнародних змаганнь... Тут б...а червону доріжку стелять воєнному злочинцю! Світ зʼїхав з глузду... Остаточно... 

- написала Харлан у Threads.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін зустрілися на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.

Доповнення

На авіабазі Елмендорф на Алясці на злітній смузі підготовлено сцену для Трампа та  путіна.

Червону доріжку розстелено у формі літери Г, щоб лідери могли спуститися на платформу з написом "ALASKA 2025" ("АЛЯСКА 2025").

Європейський дипломат заявив, що прибуття глави кремля володимира путіна на червоній доріжці буде "важко переварити".

Антоніна Туманова

СпортПолітика
Володимир Путін
Аляска
Дональд Трамп
Ольга Харлан
Сполучені Штати Америки