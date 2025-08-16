Червону доріжку стелять воєнному злочинцю, світ зʼїхав з глузду: Харлан емоційно відреагувала на зустріч путіна і Трампа
Київ • УНН
Ольга Харлан емоційно відреагувала на зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа на Алясці. Фехтувальниця засудила розстелену червону доріжку для "воєнного злочинця".
Українська фехтувальниця Ольга Харлан емоційно відреагувала на зустріч російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа на Алясці, а також червону доріжку для воєнного злочинця, передає УНН.
Ось ми дивуємося тому, що допускають вселяких пропутінських спортсменів до міжнародних змаганнь... Тут б...а червону доріжку стелять воєнному злочинцю! Світ зʼїхав з глузду... Остаточно...
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін зустрілися на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.
Доповнення
На авіабазі Елмендорф на Алясці на злітній смузі підготовлено сцену для Трампа та путіна.
Червону доріжку розстелено у формі літери Г, щоб лідери могли спуститися на платформу з написом "ALASKA 2025" ("АЛЯСКА 2025").
Європейський дипломат заявив, що прибуття глави кремля володимира путіна на червоній доріжці буде "важко переварити".