Червону доріжку стелять воєнному злочинцю, світ зʼїхав з глузду: Харлан емоційно відреагувала на зустріч путіна і Трампа

Українська фехтувальниця Ольга Харлан емоційно відреагувала на зустріч російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа на Алясці, а також червону доріжку для воєнного злочинця, передає УНН.

Ось ми дивуємося тому, що допускають вселяких пропутінських спортсменів до міжнародних змаганнь... Тут б...а червону доріжку стелять воєнному злочинцю! Світ зʼїхав з глузду... Остаточно... - написала Харлан у Threads.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін зустрілися на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.

Доповнення

На авіабазі Елмендорф на Алясці на злітній смузі підготовлено сцену для Трампа та путіна.

Червону доріжку розстелено у формі літери Г, щоб лідери могли спуститися на платформу з написом "ALASKA 2025" ("АЛЯСКА 2025").

Європейський дипломат заявив, що прибуття глави кремля володимира путіна на червоній доріжці буде "важко переварити".