"Отлично, все отлично": посол рф дал первую реакцию на саммит путина и Трампа
Киев • УНН
Посол рф в США кирилл дмитриев позитивно оценил переговоры путина и Трампа, назвав их отличными. Встреча длилась около трех часов.
Встреча российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа прошла чрезвычайно хорошо. Об этом посол рф в США кирилл дмитриев сообщил росСМИ, передает УНН.
Детали
дмитриев положительно оценил ход российско-американских переговоров
"Замечательно, все замечательно", – сказал он журналистам.
Добавим
В кремле официально сообщили, что переговоры Трампа и путина в узком составе завершились.
Встреча длилась около трех часов.