Встреча российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа прошла чрезвычайно хорошо. Об этом посол рф в США кирилл дмитриев сообщил росСМИ, передает УНН.

Детали

дмитриев положительно оценил ход российско-американских переговоров

"Замечательно, все замечательно", – сказал он журналистам.

Добавим

В кремле официально сообщили, что переговоры Трампа и путина в узком составе завершились.

Встреча длилась около трех часов.