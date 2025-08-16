"Чудово, все чудово": посол рф дав першу реакцію на саміт путіна і Трампа

$41.450.06
23:06 • 1570 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
20:15 • 8132 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 11264 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11 • 11014 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26 • 15514 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 89416 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 140032 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 80698 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 134652 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55419 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Рубрики
Головна
Політика
Війна
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київщина
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози: у місті помітили стовп димуPhoto15 серпня, 13:34 • 31536 перегляди
Літак путіна вилетів із магадана і за кілька годин сяде в АнкориджіPhoto15 серпня, 15:36 • 13339 перегляди
Аварія пасажирського поїзда на Закарпатті: рейс вирушив до кінцевої станції Солотвино15 серпня, 16:28 • 7600 перегляди
Трамп "буде незадоволений", якщо перемир'я не буде досягнуто сьогодні15 серпня, 16:49 • 9668 перегляди
Буде "важко переварити": європейський дипломат відреагував на червону доріжку для путіна на Алясці18:39 • 12377 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 140031 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 127619 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 134652 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 154656 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 240982 перегляди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Володимир Зеленський
Ольга Харлан
Аляска
Сполучені Штати Америки
Україна
Білий дім
Покровськ
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді20:50 • 3840 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 99431 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 181970 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 128843 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 144102 перегляди
Безпілотний літальний апарат
F-22 Raptor
The New York Times
Нафта
B-2 Spirit

"Чудово, все чудово": посол рф дав першу реакцію на саміт путіна і Трампа

Київ • УНН

 • 902 перегляди

Посол рф у США кирило дмитрієв позитивно оцінив переговори путіна і Трампа, назвавши їх чудовими. Зустріч тривала близько трьох годин.

Зустріч російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа пройшла надзвичайно добре. Про це посол рф у США кирило дмитрієв повідомив росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Дмитрієв позитивно оцінив хід російсько-американських переговорів

"Чудово, все чудово", – сказав він журналістам.

Додамо

У кремлі офіційно повідомили, що переговори Трампа і путіна у вузькому складі завершились.

Зустріч тривала близько трьох годин.

Антоніна Туманова

Політика
Володимир Путін
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки