"Чудово, все чудово": посол рф дав першу реакцію на саміт путіна і Трампа
Київ • УНН
Посол рф у США кирило дмитрієв позитивно оцінив переговори путіна і Трампа, назвавши їх чудовими. Зустріч тривала близько трьох годин.
Зустріч російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа пройшла надзвичайно добре. Про це посол рф у США кирило дмитрієв повідомив росЗМІ, передає УНН.
Деталі
Дмитрієв позитивно оцінив хід російсько-американських переговорів
"Чудово, все чудово", – сказав він журналістам.
Додамо
У кремлі офіційно повідомили, що переговори Трампа і путіна у вузькому складі завершились.
Зустріч тривала близько трьох годин.