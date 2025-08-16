Зустріч російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа пройшла надзвичайно добре. Про це посол рф у США кирило дмитрієв повідомив росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Дмитрієв позитивно оцінив хід російсько-американських переговорів

"Чудово, все чудово", – сказав він журналістам.

Додамо

У кремлі офіційно повідомили, що переговори Трампа і путіна у вузькому складі завершились.

Зустріч тривала близько трьох годин.