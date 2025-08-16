Демократи у Конгресі США сумніваються у здатності Трампа зупинити війну в Україні на саміті з путіним
Київ • УНН
Представники Демократичної партії в Конгресі США висловили скептицизм щодо можливості Дональда Трампа забезпечити припинення вогню в Україні на майбутньому саміті з володимиром путіним на Алясці. Сенатори та конгресмени наголошують на неприпустимості поступок без участі України та закликають до жорсткої позиції щодо агресора.
Представники Демократичної партії у Конгресі США сумніваються, що Дональд Трамп забезпечить припинення вогню в Україні на саміті з російським диктатором володимиром утіним на Алясці. Про це пише Fox News, інформує УНН.
Деталі
Видання зазначає, що демократи у Конгресі залишаються скептично налаштованими щодо будь-якого прогресу в припиненні війни в Україні.
Я боюся, що ця зустріч може знову закінчитися тим, що Америка поступиться автократу, кар'єра якого зводиться до підриву демократичних цінностей
Він попередив, що без участі України у питанні виведення військ рф з української території та "забезпечення юридично важливих гарантій" безпеки України не може бути жодних поступок.
Будь-що менше буде схваленням до подальшої агресії з боку москви та кожного автократа, який стежить за тим, чи мають Сполучені Штати все ще хребет, щоб захищати принципи, які захищали американців з часів Другої світової війни
У свою чергу лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс, демократ від штату Нью-Йорк, звинуватив Трампа в тому, що він раніше "грався" з путіним, але зазначив, що, схоже, ставлення президента до його російського колеги змінилося.
Ми або збираємося заспокоїти диктатора, або збираємося агресивно протистояти диктатору. І як ми бачили на випадку з Чемберленом, заспокоєння диктатора ніколи не працює
Тим часом сенатор Джин Шахін, член Комітету Сенату з питань зовнішньої розвідки, заявила журналістам, що "люди були готові дати Білому дому та президенту презумпцію невинуватості".
Але якщо він нічого не досягне на цьому саміті, після того, як проведе червону лінію за червоною лінією, … зростатиме занепокоєння та тиск, щоб спробувати щось зробити
Видання додає, що одна зі сфер, з якою погоджуються багато законодавців у Верхній палаті, – це необхідність запровадження пакету санкцій проти росії.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп ще до перемовин заявив, що його наступна зустріч передбачає участь трьох лідерів: самого Трампа, президента України Володимира Зеленського та російського диктатора путіна.
