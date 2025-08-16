Демократи у Конгресі США сумніваються у здатності Трампа зупинити війну в Україні на саміті з путіним

Представники Демократичної партії у Конгресі США сумніваються, що Дональд Трамп забезпечить припинення вогню в Україні на саміті з російським диктатором володимиром утіним на Алясці. Про це пише Fox News, інформує УНН.

Видання зазначає, що демократи у Конгресі залишаються скептично налаштованими щодо будь-якого прогресу в припиненні війни в Україні.

Я боюся, що ця зустріч може знову закінчитися тим, що Америка поступиться автократу, кар'єра якого зводиться до підриву демократичних цінностей - сказав сенатор Марк Ворнер, представник Демократичної партії від штату Вірджинія, член Комітету Сенату з розвідки.

Він попередив, що без участі України у питанні виведення військ рф з української території та "забезпечення юридично важливих гарантій" безпеки України не може бути жодних поступок.

Будь-що менше буде схваленням до подальшої агресії з боку москви та кожного автократа, який стежить за тим, чи мають Сполучені Штати все ще хребет, щоб захищати принципи, які захищали американців з часів Другої світової війни - підкреслив Ворнер.

У свою чергу лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс, демократ від штату Нью-Йорк, звинуватив Трампа в тому, що він раніше "грався" з путіним, але зазначив, що, схоже, ставлення президента до його російського колеги змінилося.

Ми або збираємося заспокоїти диктатора, або збираємося агресивно протистояти диктатору. І як ми бачили на випадку з Чемберленом, заспокоєння диктатора ніколи не працює - сказав демократ.

Тим часом сенатор Джин Шахін, член Комітету Сенату з питань зовнішньої розвідки, заявила журналістам, що "люди були готові дати Білому дому та президенту презумпцію невинуватості".

Але якщо він нічого не досягне на цьому саміті, після того, як проведе червону лінію за червоною лінією, … зростатиме занепокоєння та тиск, щоб спробувати щось зробити - зазначила Шахін.

Видання додає, що одна зі сфер, з якою погоджуються багато законодавців у Верхній палаті, – це необхідність запровадження пакету санкцій проти росії.

Президент США Дональд Трамп ще до перемовин заявив, що його наступна зустріч передбачає участь трьох лідерів: самого Трампа, президента України Володимира Зеленського та російського диктатора путіна.

