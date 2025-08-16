$41.450.06
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 10544 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11 • 10596 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26 • 15175 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 89142 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 139645 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 80604 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 134394 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55389 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 80966 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
Демократи у Конгресі США сумніваються у здатності Трампа зупинити війну в Україні на саміті з путіним

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Представники Демократичної партії в Конгресі США висловили скептицизм щодо можливості Дональда Трампа забезпечити припинення вогню в Україні на майбутньому саміті з володимиром путіним на Алясці. Сенатори та конгресмени наголошують на неприпустимості поступок без участі України та закликають до жорсткої позиції щодо агресора.

Демократи у Конгресі США сумніваються у здатності Трампа зупинити війну в Україні на саміті з путіним

Представники Демократичної партії у Конгресі США сумніваються, що Дональд Трамп забезпечить припинення вогню в Україні на саміті з російським диктатором володимиром утіним на Алясці. Про це пише Fox News, інформує УНН.

Деталі

Видання зазначає, що демократи у Конгресі залишаються скептично налаштованими щодо будь-якого прогресу в припиненні війни в Україні.

Я боюся, що ця зустріч може знову закінчитися тим, що Америка поступиться автократу, кар'єра якого зводиться до підриву демократичних цінностей

- сказав сенатор Марк Ворнер, представник Демократичної партії від штату Вірджинія, член Комітету Сенату з розвідки.

Він попередив, що без участі України у питанні виведення військ рф з української території та "забезпечення юридично важливих гарантій" безпеки України не може бути жодних поступок.

Будь-що менше буде схваленням до подальшої агресії з боку москви та кожного автократа, який стежить за тим, чи мають Сполучені Штати все ще хребет, щоб захищати принципи, які захищали американців з часів Другої світової війни

- підкреслив Ворнер.

У свою чергу лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс, демократ від штату Нью-Йорк, звинуватив Трампа в тому, що він раніше "грався" з путіним, але зазначив, що, схоже, ставлення президента до його російського колеги змінилося.

Ми або збираємося заспокоїти диктатора, або збираємося агресивно протистояти диктатору. І як ми бачили на випадку з Чемберленом, заспокоєння диктатора ніколи не працює

- сказав демократ.

Тим часом сенатор Джин Шахін, член Комітету Сенату з питань зовнішньої розвідки, заявила журналістам, що "люди були готові дати Білому дому та президенту презумпцію невинуватості".

Але якщо він нічого не досягне на цьому саміті, після того, як проведе червону лінію за червоною лінією, … зростатиме занепокоєння та тиск, щоб спробувати щось зробити

- зазначила Шахін.

Видання додає, що одна зі сфер, з якою погоджуються багато законодавців у Верхній палаті, – це необхідність запровадження пакету санкцій проти росії.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп ще до перемовин заявив, що його наступна зустріч передбачає участь трьох лідерів: самого Трампа, президента України Володимира Зеленського та російського диктатора путіна.

"Чудово, все чудово": посол рф дав першу реакцію на саміт путіна і Трампа16.08.25, 01:47 • 430 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
