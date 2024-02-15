Ядерна зброя, яку рф хоче використати проти американських супутників, ще не введена в дію - ЗМІ

Ядерна зброя космічного базування, яку розробляє росія для ймовірного ураження американських супутників, ще не введена в дію, пише NBC news із посиланням на джерела, передає УНН.

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Як повідомляється, росія розробляє ядерну зброю космічного базування, призначену для ураження американських супутників, повідомили три джерела, знайомі з цим питанням.

Зброя ще не введена в дію, повідомили джерела NBC News, але прагнення москви створити передову зброю, здатну поставити під загрозу життєво важливу супутникову мережу США, викликало занепокоєння американських чиновників і спонукало голову комітету з розвідки Палати представників Майка Тернера виступити в середу з незвичайною заявою, закликавши Білий дім розсекретити інформацію про неназвану "серйозну загрозу національній безпеці".

Кілька ключових законодавців, включно з спікером Палати представників США Майком Джонсоном, заявили в середу, що немає причин для занепокоєння у зв'язку із заявою Тернера.

"Я хочу запевнити американський народ, що немає потреби в громадській тривозі. Ми працюватимемо разом над вирішенням цього питання, як і над усіма чутливими питаннями, які є засекреченими, і, крім того, я не маю права розголошувати засекречену інформацію і не можу сказати більше, але ми просто хочемо запевнити всіх, що управління перебуває в надійних руках, ми працюємо над цим, і немає жодних підстав для тривоги", - сказав спікер Палати представників США Майк Джонсон.

Член Комітету з розвідки Джим Хаймс заявив, що "люди не повинні панікувати — це однозначно. Тернер має рацію, висвітлюючи це питання, але воно настільки делікатне, що він зараз не обговорює його публічно".

Представник Майк Гарсія, сказав, що він закликає всіх членів звернути увагу на дані розвідки. "Я закликаю президента також серйозно поставитися до цього питання. І це не політичне питання. Це те, що потребує уваги членів Конгресу та виконавчої влади", -заявив він.

Представник представника США Джейсон Кроу сказав, що це одна з кількох "дуже нестабільних речей, які ми маємо вирішити... Це те, що вимагає нашої уваги. Немає сумнівів. Це не миттєва криза, але, звичайно, те, що ми треба бути дуже серйозним".

Лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс заявив: "Я думаю, що більше інформації буде доступно, якщо це необхідно, сподіваюся, швидше, ніж пізніше".

Голова Комітету з розвідки Сенату Марк Ворнер і високопоставлений член комітету Марко Рубіо були проінформовані кілька тижнів тому про загрозу національній безпеці, визначену Тернером, повідомили два джерела, які безпосередньо знайомі з цим питанням. Розвідувальні дані були надані всім членам Комітету з розвідки Сенату.

Очікується, що лідери Сенату не будуть присутні на брифінгу в четвер, оскільки Сенат на двотижневій перерві.

Спікер Джонсон відреагував на заяви про "національну загрозу для США"