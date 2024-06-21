Через загрозу війни навколо Тайваню США та Китай відновили переговори щодо ядерної зброї - Reuters
Київ • УНН
Сполучені Штати та Китай відновили напівофіційні переговори щодо ядерної зброї вперше за п'ять років, при цьому Вашингтон висловив стурбованість з приводу потенційного застосування Китаєм ядерної зброї в конфлікті через Тайвань. Проте Пекін запевнив, що може перемогти у звичайній війні без ядерної зброї.
На тлі загострення конфлікту щодо Тайваню, США та Китай вперше за п'ять років відновили напівофіційні переговори щодо ядерної зброї. Про це з посиланням на власні джерела пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що цієї весни вперше з 2019 року відбулись подібні переговори.
Вашингтон на переговорах висловив занепокоєність, що Китай може застосувати або погрожувати застосуванням ядерної зброї, якщо зазнає поразки в конфлікті за Тайвань.
А втім, представники Китаю запевнили, що цього не станеться, адже вони впевнені, що китайська армія здатна "здобути перемогу у звичайній боротьбі з Тайванем без застосування ядерної зброї".
Делегації також обговорювали питання модернізації ядерної зброї та збільшення арсеналів обох сторін. Зокрема, у Пекіні пояснили, що нарощування ядерної сили і програму модернізації застарілої зброї проводять в рамках стримуванням загрози з боку США і союзників, які теж нарощують арсенали.
Китай і Тайвань: коротка історія конфлікту "азійських тигрів" та чи матиме це вплив на Україну й світ27.05.24, 09:00 • 141116 переглядiв
Доповнення
В Reuters пояснили, що учасники переговорів другого плану – це, як правило, колишні чиновники та науковці, які можуть авторитетно говорити про позицію свого уряду, навіть якщо вони не беруть безпосередньої участі в її визначенні.Переговори між урядами відомі як Track One.
Вашингтон був представлений близько півдюжини делегатів, у тому числі колишніх чиновників і вчених на дводенних дискусіях, які проходили в конференц-залі шанхайського готелю. Пекін, своєю чергою, направив делегацію вчених і аналітиків, до складу якої увійшли кілька колишніх офіцерів Народно-визвольної армії.
Нагадаємо
Раніше у The Telegraph заявили, що НАТО розглядає можливість приведення більшої кількості ядерних озброєнь у стан бойової готовності і підвищення прозорості свого ядерного арсеналу для стримування потенційних загроз з боку рф та Китаю.