Через загрозу війни навколо Тайваню США та Китай відновили переговори щодо ядерної зброї - Reuters

Сполучені Штати та Китай відновили напівофіційні переговори щодо ядерної зброї вперше за п'ять років, при цьому Вашингтон висловив стурбованість з приводу потенційного застосування Китаєм ядерної зброї в конфлікті через Тайвань. Проте Пекін запевнив, що може перемогти у звичайній війні без ядерної зброї.