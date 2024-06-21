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Через загрозу війни навколо Тайваню США та Китай відновили переговори щодо ядерної зброї - Reuters

Київ • УНН

 • 15050 перегляди

Сполучені Штати та Китай відновили напівофіційні переговори щодо ядерної зброї вперше за п'ять років, при цьому Вашингтон висловив стурбованість з приводу потенційного застосування Китаєм ядерної зброї в конфлікті через Тайвань. Проте Пекін запевнив, що може перемогти у звичайній війні без ядерної зброї.

Через загрозу війни навколо Тайваню США та Китай відновили переговори щодо ядерної зброї - Reuters

На тлі загострення конфлікту щодо Тайваню, США та Китай вперше за п'ять років відновили напівофіційні переговори щодо ядерної зброї. Про це з посиланням на власні джерела пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що цієї весни вперше з 2019 року відбулись  подібні переговори. 

Вашингтон на переговорах висловив занепокоєність, що Китай може застосувати або погрожувати застосуванням ядерної зброї, якщо зазнає поразки в конфлікті за Тайвань.

А втім, представники Китаю запевнили, що цього не станеться, адже вони впевнені, що китайська армія здатна "здобути перемогу у звичайній боротьбі з Тайванем без застосування ядерної зброї".

Делегації також обговорювали питання модернізації ядерної зброї та збільшення арсеналів обох сторін.  Зокрема, у Пекіні пояснили, що нарощування ядерної сили і програму модернізації застарілої зброї проводять в рамках стримуванням загрози з боку США і союзників, які теж нарощують арсенали.

Китай і Тайвань: коротка історія конфлікту "азійських тигрів" та чи матиме це вплив на Україну й світ27.05.24, 09:00 • 141116 переглядiв

Доповнення

В Reuters пояснили, що учасники переговорів другого плану – це, як правило, колишні чиновники та науковці, які можуть авторитетно говорити про позицію свого уряду, навіть якщо вони не беруть безпосередньої участі в її визначенні.Переговори між урядами відомі як Track One.

Вашингтон був представлений близько півдюжини делегатів, у тому числі колишніх чиновників і вчених на дводенних дискусіях, які проходили в конференц-залі шанхайського готелю. Пекін, своєю чергою, направив делегацію вчених і аналітиків, до складу якої увійшли кілька колишніх офіцерів Народно-визвольної армії.

Нагадаємо

Раніше у The Telegraph заявили, що НАТО розглядає можливість приведення більшої кількості ядерних озброєнь у стан бойової готовності і підвищення прозорості свого ядерного арсеналу для стримування потенційних загроз з боку рф та Китаю.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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