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Тайвань змінює військові ігри відповідно до загострення військової загрози з боку Китаю

Київ • УНН

 • 89412 перегляди

Щорічні військові ігри Тайваню в цьому році будуть більш реалістичними, ніж будь-коли раніше, і імітувати реальні битви через швидко зростаючу військову загрозу з боку Китаю, який вважає Тайвань своєю територією.

Тайвань змінює військові ігри відповідно до загострення військової загрози з боку Китаю

На Тайвані цього року військові ігри можуть бути набагато реалістичнішими через зростання військової загрози з боку Китаю. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

На Тайвані цього року щорічні військові ігри обіцяють стати більш реалістичними, ніж будь-коли раніше, згідно з висловлюванням високопоставленого чиновника. Зміни до цього традиційного заходу зумовлені стрімким зростанням "ворожої загрози" з боку Китаю, який вважає Тайвань своєю територією.

Упродовж останніх чотирьох років Китай регулярно проводить військові навчання навколо острова, підсилюючи тиск на Тайбей для визнання своєї суверенітетної влади над ним. У відповідь на цю загрозу Тайвань переглядає свої оборонні стратегії і навчальні програми, прагнучи максимально збільшити реалістичність своїх військових навчань.

За останні роки загроза противника стрімко змінилася. Наші наміри тепер не просто показати військові можливості, а й реалістично імітувати справжні бої, з огляду на неспокійну ситуацію в регіоні

– підкреслив чиновник.

Високопоставлений представник також наголосив на важливості постійного перегляду планів оборонних дій і підготовки, враховуючи надзвичайну важливість готовності до комплексних бойових сценаріїв.

Через загрозу війни навколо Тайваню США та Китай відновили переговори щодо ядерної зброї - Reuters21.06.24, 13:24 • 15050 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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