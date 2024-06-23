Тайвань змінює військові ігри відповідно до загострення військової загрози з боку Китаю
Київ • УНН
Щорічні військові ігри Тайваню в цьому році будуть більш реалістичними, ніж будь-коли раніше, і імітувати реальні битви через швидко зростаючу військову загрозу з боку Китаю, який вважає Тайвань своєю територією.
На Тайвані цього року військові ігри можуть бути набагато реалістичнішими через зростання військової загрози з боку Китаю. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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На Тайвані цього року щорічні військові ігри обіцяють стати більш реалістичними, ніж будь-коли раніше, згідно з висловлюванням високопоставленого чиновника. Зміни до цього традиційного заходу зумовлені стрімким зростанням "ворожої загрози" з боку Китаю, який вважає Тайвань своєю територією.
Упродовж останніх чотирьох років Китай регулярно проводить військові навчання навколо острова, підсилюючи тиск на Тайбей для визнання своєї суверенітетної влади над ним. У відповідь на цю загрозу Тайвань переглядає свої оборонні стратегії і навчальні програми, прагнучи максимально збільшити реалістичність своїх військових навчань.
За останні роки загроза противника стрімко змінилася. Наші наміри тепер не просто показати військові можливості, а й реалістично імітувати справжні бої, з огляду на неспокійну ситуацію в регіоні
Високопоставлений представник також наголосив на важливості постійного перегляду планів оборонних дій і підготовки, враховуючи надзвичайну важливість готовності до комплексних бойових сценаріїв.
Через загрозу війни навколо Тайваню США та Китай відновили переговори щодо ядерної зброї - Reuters21.06.24, 13:24 • 15050 переглядiв