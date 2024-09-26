Япония впервые провела военный корабль через Тайваньский пролив

Японский военный корабль впервые прошел через Тайваньский пролив между Тайванем и Китаем, согласно сообщениям японских СМИ, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Эсминец JS Sazanami прошел через пролив с севера на юг в среду в сопровождении кораблей из Австралии и Новой Зеландии.

По словам японских министров, судно направлялось для участия в военных учениях в Южно-Китайском море.

Это был бы значительный шаг со стороны Японии, которая, как считается, избегала прохода своих кораблей через пролив, чтобы не расстраивать Китай, претендующий на самоуправляемый Тайвань и пролив.

Ни Япония, ни Тайвань, ни Китай официально не прокомментировали проход.

Китайская государственная газета Global Times со ссылкой на неназванный источник сообщила, что китайские военные «проводили отслеживание и мониторинг на протяжении всего пути [судов] и держали ситуацию под контролем».

США и их союзники увеличили патрулирование, чтобы заявить о своей свободе судоходства в 180-километровом Тайваньском проливе.

США и Тайвань заявляют, что это ключевой судоходный и торговый путь, по которому проходит около половины мирового контейнерного флота, и что он является частью международных вод и открыт для всех военных судов.

Пекин, который заявляет о суверенитете и юрисдикции над проливом, не согласен.

В течение десятилетий Тихоокеанский флот США был единственным иностранным флотом, который регулярно проходил через пролив. Но недавно к нему присоединились Канада и Австралия, Великобритания и Франция. Две недели назад Германия впервые за десятилетие провела через пролив два военных корабля.

Китайские военные обвинили Германию в повышении рисков безопасности, из-за прохода через пролив 13 сентября, но Берлин заявил, что действовал в соответствии с международными стандартами. Это был первый случай за 22 года, когда немецкое военное судно пересекло пролив.

«Эти транзиты носят исключительно политический характер и призваны показать Китаю, что Америка и ее союзники не принимают претензий Пекина», - поясняет издание.

Для Японии, как сообщается, это еще один большой шаг в сторону от ее давней политики не бросать прямых вызовов Китаю.

В четверг главный секретарь кабинета министров Японии не подтвердил подробности военно-морской операции, но сказал, что Япония испытывает сильное чувство кризиса после неоднократных нарушений воздушного пространства китайскими военными, которые, по его словам, происходили одно за другим в течение короткого периода времени.

Тайвань не прокомментировал проход, но его министерство обороны заявило в среду, что оно увидело всплеск количества китайских военных самолетов, действующих вокруг острова.

На прошлой неделе Пекин впервые отправил авианосец между двумя японскими островами возле Тайваня. В августе китайский самолет-шпион влетел в воздушное пространство Японии, что побудило Токио осудить вторжение как «абсолютно неприемлемое» и «серьезное нарушение суверенитета».

Лидеры стран «четверки» - Японии, Австралии, Индии и США - заявили на прошлой неделе, что они расширят сотрудничество в области морской безопасности, чтобы противостоять растущей настойчивости Китая в Южно-Китайском море.

Тайвань сообщил о проходе авианосной группы ВМС Китая возле острова