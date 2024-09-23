Японський винищувач перехопив російський військовий літак та випустив сигнальні ракети
Київ • УНН
Російський літак Іл-38 тричі порушив повітряний простір Японії 23 вересня. У відповідь японські винищувачі вперше застосували сигнальні ракети, а Токіо подало жорсткий протест російському уряду.
В понеділок, 23 вересня, російський військовий патрульний літак "Іл-38" тричі порушив територіальний повітряний простір Японії. У відповідь на це Токіо підіймало у повітря власні винищувачі, які вперше запустили сигнальні ракети. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони Японії.
Деталі
У понеділок, 23 вересня 2024 року, було підтверджено, що російський військовий патрульний літак Іл-38 тричі порушив територіальний повітряний простір на північ від острова Ребун, Хоккайдо, з 13:00 до 15:00
Також головний секретар Кабінет міністрів Йосімаса Хаясі заявив, що винищувачі застосували сигнальні ракети.
Російський військовий патрульний літак "Іл-38" тричі порушив територіальний повітряний простір Японії в повітряному просторі на північ від острова Ребун на острові Хоккайдо. У відповідь на це ми відреагували, терміново запустивши винищувачі Повітряних сил самооборони Японії та задіявши, як попередження сигнальні ракети на додаток до радіосповіщень. Наскільки я розумію, це перший випадок, коли факели було задіяно з початку заходів щодо протидії порушенням повітряного простору
Він також розповів, що Токіо подало надзвичайно жорсткий протест російському уряду дипломатичними каналами і наполегливо закликав російський уряд не допустити повторення рецидиву
Нагадаємо
Минулого тижня, німецькі ВПС підняли винищувачі Eurofighter для перехоплення російських Ту-142 та Су-30 над Балтійським морем. Російські літаки не повідомили про план польоту та відключили транспондер.