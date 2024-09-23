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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Японский истребитель перехватил российский военный самолет и выпустил сигнальные ракеты

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23 сентября 2024, 15:33  •  8890 просмотра

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Российский самолет Ил-38 трижды нарушил воздушное пространство Японии 23 сентября. В ответ японские истребители впервые применили сигнальные ракеты, а Токио подало жесткий протест российскому правительству.

В понедельник, 23 сентября, российский военный патрульный самолет «Ил-38» трижды нарушил территориальное воздушное пространство Японии. В ответ на это Токио поднимало в воздух собственные истребители, которые впервые запустили сигнальные ракеты. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны Японии.

Детали

В понедельник, 23 сентября 2024 года, было подтверждено, что российский военный патрульный самолет Ил-38 трижды нарушил территориальное воздушное пространство к северу от острова Ребун, Хоккайдо, с 13:00 до 15:00

- говорится в заявлении японского Минобороны. 
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Также главный секретарь Кабинет министров Ёсимаса Хаяси заявил, что истребители применили сигнальные ракеты. 

Российский военный патрульный самолет «Ил-38» трижды нарушил территориальное воздушное пространство Японии в воздушном пространстве к северу от острова Ребун на острове Хоккайдо. В ответ на это мы отреагировали, срочно запустив истребители Воздушных сил самообороны Японии и задействовав в качестве предупреждения сигнальные ракеты в дополнение к радиооповещениям. Насколько я понимаю, это первый случай, когда факелы были задействованы с начала мероприятий по противодействию нарушениям воздушного пространства

- говорится в заявлении японского чиновника. 

Он также рассказал, что Токио подало чрезвычайно жесткий протест российскому правительству по дипломатическим каналам и настойчиво призвало российское правительство не допустить повторения рецидива

Напомним,

На прошлой неделе, немецкие ВВС подняли истребители Eurofighter для перехвата российских Ту-142 и Су-30 над Балтийским морем. Российские самолеты не сообщили о плане полета и отключили транспондер.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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