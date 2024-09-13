Німеччина підняла винищувачі через російські літаки над Балтикою
Київ • УНН
Німецькі ВПС підняли винищувачі Eurofighter для перехоплення російських Ту-142 та Су-30 над Балтійським морем. Російські літаки не повідомили про план польоту та відключили транспондер.
Німеччина сьогодні підіймала винищувачі, через російські військові літаки над Балтійським морем. Про це повідомили ВПС Німеччини, передає УНН.
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У п'ятницю, 13 вересня, над Балтійським морем над Балтійським морем помітили Ту-142 та Су-30 ВПС Росії. Вони не повідомили про план польоту та відключили транспондер.
На перехоплення в небо піднялися по тривозі німецькі винищувачі Eurofighter з авіабази Лааге поблизу Росток та з аеродрому Лієлварді в Латвії. Вони супроводжували російські літаки над Балтикою.
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