Германия подняла истребители из-за российских самолетов над Балтикой

Германия сегодня поднимала истребители, из-за российских военных самолетов над Балтийским морем. Об этом сообщили ВВС Германии, передает УНН.

Детали

В пятницу, 13 сентября, над Балтийским морем над Балтийским морем заметили Ту-142 и Су-30 ВВС России. Они не сообщили о плане полета и отключили транспондер.

На перехват в небо поднялись по тревоге немецкие истребители Eurofighter с авиабазы Лааге близ Ростока и с аэродрома Лиелварди в Латвии. Они сопровождали российские самолеты над Балтикой. - резюмировали немецкие военные.

Напомним,

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил необходимость усиления противовоздушной обороны стран НАТО, граничащих с Россией.