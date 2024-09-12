Естонія закликає НАТО посилити ППО на кордоні з рф

Альянс має посилити протиповітряну оборону держав-членів НАТО, які межують з рф. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, пише Bloomberg, передає УНН.

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Певкур вважає, що країни, які мають спільні кордони із Росією, перебувають у критичній ситуації.

Очевидно, що прикордонні країни перебувають у найбільш критичній ситуації. Коли прикордонні країни захищені, то, безумовно, Берлін і Париж також значно більш безпечні