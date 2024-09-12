Естонія закликає НАТО посилити ППО на кордоні з рф
Київ • УНН
Ханно Певкур наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони країн НАТО, що межують з Росією. Естонія значно збільшила закупівлі боєприпасів і планує витратити ще 3 млрд євро до 2028 року.
Альянс має посилити протиповітряну оборону держав-членів НАТО, які межують з рф. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, пише Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Певкур вважає, що країни, які мають спільні кордони із Росією, перебувають у критичній ситуації.
Очевидно, що прикордонні країни перебувають у найбільш критичній ситуації. Коли прикордонні країни захищені, то, безумовно, Берлін і Париж також значно більш безпечні
Водночас він підкреслив, що за останні два роки країна придбала боєприпаси на суму понад 750 мільйонів євро, що перевищує загальну суму закупівель за попередні 30 років.
Також Певкур зазначив, що ще 3 млрд євро заплановано на закупівлю боєприпасів до 2028 року.
Доповнення
У виданні додають, що здатність відбивати балістичні ракети є однією з найбільших прогалин в обороні союзників.
ППО далекого радіуса дії, такі як системи Patriot, низку яких союзники по НАТО передали Україні, також є надзвичайно дорогою.
У Bloomberg також відзначили, що наразі літаки НАТО патрулюють повітряний простір Естонії, Латвії та Литви, жодна із яких не має власних винищувачів.
Нагадаємо
Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що порушення повітряного простору країн НАТО російськими дронами стає все частішим явищем. Український дипломат і закликав до рішучих заходів, зокрема до збивання цих дронів.