Эстония призывает НАТО усилить ПВО на границе с РФ

Альянс должен усилить противовоздушную оборону государств-членов НАТО, которые граничат с РФ. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Певкур считает, что страны, которые имеют общие границы с Россией, находятся в критической ситуации.

Очевидно, что приграничные страны находятся в наиболее критической ситуации. Когда приграничные страны защищены, то, безусловно, Берлин и Париж также значительно более безопасны - объясняет эстонский чиновник.

В то же время он подчеркнул, что за последние два года страна приобрела боеприпасы на сумму более 750 миллионов евро, что превышает общую сумму закупок за предыдущие 30 лет.

Также Певкур отметил, что еще 3 млрд евро запланировано на закупку боеприпасов до 2028 года.

Дополнение

В издании добавляют, что способность отражать баллистические ракеты является одним из самых больших пробелов в обороне союзников.

ПВО дальнего радиуса действия, такие как системы Patriot, ряд которых союзники по НАТО передали Украине, также является чрезвычайно дорогой.

В Bloomberg также отметили, что сейчас самолеты НАТО патрулируют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы, ни одна из которых не имеет собственных истребителей.

Напомним,

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что нарушение воздушного пространства стран НАТО российскими дронами становится все более частым явлением. Украинский дипломат и призвал к решительным мерам, в частности к сбиванию этих дронов.