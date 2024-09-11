Збивати їх було би правильним кроком: Сибіга про порушення російськими дронами повітряного простору НАТО
Київ • УНН
Андрій Сибіга заявив про зростання порушень повітряного простору НАТО російськими дронами. Він закликав до рішучих заходів, включаючи збивання дронів, та наголосив на необхідності спільної відповіді союзників.
Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що порушення повітряного простору країн НАТО російськими дронами стає все частішим явищем, і закликав до рішучих заходів, зокрема до збивання цих дронів. Про це Сибіга повідомив на спільному брифінгу в Києві разом з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та Девідом Леммі, передає УНН із посиланням на "Ми-Україна".
Сибіга зазначив, що ці порушення не є поодинокими випадками і відображають спроби росії перевірити рішучість і єдність НАТО. Він підкреслив, що союзники повинні надати спільну та тверду відповідь на ці провокаційні дії.
"Вони все частіше б'ють по об'єктах, близьких до кордону НАТО, по об'єктах, які знаходяться поруч з АЕС в Україні, почали бити і по наших підземних сховищах, розташованих поблизу західного кордону", - додав міністр.
Також він наголосив, що в безпековій угоді між Україною і Польщею передбачено можливість консультацій щодо збивання ракет над Україною.
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