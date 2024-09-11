Сибіга вперше після призначення зідзвонився зі Столтенбергом: обговорили зняття обмежень на удари по рф та членство в НАТО

Очільник МЗС України Андрій Сибіга уперше після призначення на посаду провів телефону розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили збільшення військової допомоги Україні та курс на членство в НАТО. Сибіга вказав на необхідності зняття обмежень для України на використання західної зброї. Про це він написав у соцмережі X, передає УНН.

Радий був поспілкуватися з добрим другом України Єнсом Столтенбергом. Ми одразу ж взялися до роботи: збільшення та забезпечення надійності військової допомоги Україні, нарощування оборонного виробництва та інвестицій в українське озброєння. Я також підтвердив, що Україна продовжує свій курс на членство в НАТО. Я ще раз наголосив на життєво важливій необхідності для України мати можливість без обмежень використовувати наявну зброю проти законних військових цілей в росії