Сибіга вперше після призначення зідзвонився зі Столтенбергом: обговорили зняття обмежень на удари по рф та членство в НАТО
Київ • УНН
Глава МЗС України А. Сибіга провів першу розмову з генсеком НАТО Є. Столтенбергом. Обговорили збільшення військової допомоги, членство в НАТО та зняття обмежень на використання західної зброї проти рф.
Очільник МЗС України Андрій Сибіга уперше після призначення на посаду провів телефону розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили збільшення військової допомоги Україні та курс на членство в НАТО. Сибіга вказав на необхідності зняття обмежень для України на використання західної зброї. Про це він написав у соцмережі X, передає УНН.
Радий був поспілкуватися з добрим другом України Єнсом Столтенбергом. Ми одразу ж взялися до роботи: збільшення та забезпечення надійності військової допомоги Україні, нарощування оборонного виробництва та інвестицій в українське озброєння. Я також підтвердив, що Україна продовжує свій курс на членство в НАТО. Я ще раз наголосив на життєво важливій необхідності для України мати можливість без обмежень використовувати наявну зброю проти законних військових цілей в росії
Сибіга подякував Генеральному секретарю за його особисту підтримку у питанні використанні західної зброї для ударів по рф та інших питань.
Столтенберг: Україна має право на самооборону, і це право не закінчується на кордоні06.09.24, 14:09 • 35523 перегляди