Столтенберг: Україна має право на самооборону, і це право не закінчується на кордоні
Київ • УНН
Генсек НАТО заявив, що Україна має право на самооборону, яке не обмежується кордонами. Він закликав надати Україні більше зброї, назвавши це найшвидшим способом завершити війну.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у п'ятницю, що Україна має право на самооборону, і це право не закінчується на кордоні, і вказав, що надання Україні зброї є найшвидшим способом завершити війну, пише УНН.
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"На сьогоднішній зустрічі ми обговорили незаконну війну росії проти України. Україна має право на самооборону. І згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні", - сказав Столтенберг на пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре у Норвегії.
Він вказав, що "минулого тижня на Раді Україна-НАТО союзники рішуче засудили невибіркові удари росії". "І підтвердили нашу відданість подальшому зміцненню оборони України", - зазначив Генсек НАТО.
"Сьогодні союзники по НАТО зустрічаються на базі Рамштайн у Німеччині, щоб продовжити обговорення підтримки в зміцненні оборони України, і Норвегія, звичайно ж, є частиною цієї ініціативи. Усе це має реальне значення на полі бою та рятує життя українців", - вказав він.
"Але зараз Україні потрібно більше військової підтримки. Найшвидший спосіб закінчити цю війну - надати Україні зброю", - сказав Столтенберг.
"Президент путін повинен усвідомити, що він не може перемогти на полі бою, але повинен прийняти справедливий і тривалий мир, де Україна переважатиме як суверенна та незалежна держава", - вказав Генсек НАТО.
"Я закликаю всіх союзників продовжувати надавати життєво важливу підтримку, особливо на цьому важкому етапі війни. Війна демонструє, що наша безпека багатонаціональна, вона глобальна", - зазначив Столтенберг.
Україна досягла багато чого у своєму наступі на курську область - Столтенберг05.09.24, 20:17 • 23322 перегляди