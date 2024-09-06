Столтенберг: Україна має право на самооборону, і це право не закінчується на кордоні

ukenru
06:19 • 31112 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 79695 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 134492 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 182002 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 140434 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 126428 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 122897 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 159029 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76581 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84786 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.1 м/с
90 %
749 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 70094 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 62991 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 61243 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 61516 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 57648 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 35169 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 182006 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 159033 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 193271 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 527511 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 0 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 4330 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 15071 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 40489 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 39508 перегляди
Актуальне
Столтенберг: Україна має право на самооборону, і це право не закінчується на кордоні

Столтенберг: Україна має право на самооборону, і це право не закінчується на кордоні

Київ • УНН

 • 35523 перегляди

Генсек НАТО заявив, що Україна має право на самооборону, яке не обмежується кордонами. Він закликав надати Україні більше зброї, назвавши це найшвидшим способом завершити війну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у п'ятницю, що Україна має право на самооборону, і це право не закінчується на кордоні, і вказав, що надання Україні зброї є найшвидшим способом завершити війну, пише УНН.

Деталі

"На сьогоднішній зустрічі ми обговорили незаконну війну росії проти України. Україна має право на самооборону. І згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні", - сказав Столтенберг на пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре у Норвегії.

Він вказав, що "минулого тижня на Раді Україна-НАТО союзники рішуче засудили невибіркові удари росії". "І підтвердили нашу відданість подальшому зміцненню оборони України", - зазначив Генсек НАТО.

"Сьогодні союзники по НАТО зустрічаються на базі Рамштайн у Німеччині, щоб продовжити обговорення підтримки в зміцненні оборони України, і Норвегія, звичайно ж, є частиною цієї ініціативи. Усе це має реальне значення на полі бою та рятує життя українців", - вказав він.

"Але зараз Україні потрібно більше військової підтримки. Найшвидший спосіб закінчити цю війну - надати Україні зброю", - сказав Столтенберг.

"Президент путін повинен усвідомити, що він не може перемогти на полі бою, але повинен прийняти справедливий і тривалий мир, де Україна переважатиме як суверенна та незалежна держава", - вказав Генсек НАТО.

"Я закликаю всіх союзників продовжувати надавати життєво важливу підтримку, особливо на цьому важкому етапі війни. Війна демонструє, що наша безпека багатонаціональна, вона глобальна", - зазначив Столтенберг.

Україна досягла багато чого у своєму наступі на курську область - Столтенберг05.09.24, 20:17 • 23322 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.66
Bitcoin
$86,479.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.05
Золото
$3,044.26
Ethereum
$2,055.54