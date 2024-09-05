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Україна досягла багато чого у своєму наступі на курську область - Столтенберг

Україна досягла багато чого у своєму наступі на курську область - Столтенберг

Київ • УНН

 • 23322 перегляди

Генсек НАТО відзначив успіхи України в наступі на Курську область рф, але підкреслив складність прогнозування подальшого розвитку. Він підтвердив право України на самооборону, включаючи удари по військових цілях на території росії.

Україна досягла багато чого під час свого наступу на курську область рф, але важко сказати, як розвиватиметься ситуація далі. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише Reuters, передає УНН.

Україна досягла багато чого у своєму наступі на курську область росії, але важко сказати, як розвиватиметься ситуація далі. Лише українці можуть зробити важкий вибір, який необхідний, наприклад, куди розгорнути свої сили і який тип війни доречний у цій ситуації 

– сказав Столтенберг.

Він також прокоментував можливість нанесення ударів далекобійною зброєю по рф, зазначивши, що Україна має право на самооборону, в тому числі за допомогою ракет великої дальності, які можуть досягати військових цілей на території росії.

"Я радий, що багато країн НАТО дали таку можливість, а ті, у яких ще діють обмеження, пом’якшили обмеження, щоб Україна могла захистити себе", – додав Столтенберг.

Нагадаємо

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що наступ України в Курському районі Росії є законним. За його словами, Україна має право на самооборону, яке не обмежується кордоном.

Павло Башинський

Павло Башинський

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