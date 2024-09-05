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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина достигла многого в своем наступлении на курскую область - Столтенберг

Украина достигла многого в своем наступлении на курскую область - Столтенберг

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 17:17  •  13786 просмотра

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Генсек НАТО отметил успехи Украины в наступлении на курскую область рф, но подчеркнул сложность прогнозирования дальнейшего развития. Он подтвердил право Украины на самооборону, включая удары по военным целям на территории россии.

Украина достигла многого во время своего наступления на курскую область рф, но трудно сказать, как будет развиваться ситуация дальше. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет Reuters, передает УНН.

Украина достигла многого в своем наступлении на курскую область россии, но трудно сказать, как будет развиваться ситуация дальше. Только украинцы могут сделать трудный выбор, который необходим, например, куда развернуть свои силы и какой тип войны уместен в этой ситуации 

- сказал Столтенберг.

Он также прокомментировал возможность нанесения ударов дальнобойным оружием по рф, отметив, что Украина имеет право на самооборону, в том числе с помощью ракет большой дальности, которые могут достигать военных целей на территории россии.

"Я рад, что многие страны НАТО дали такую возможность, а те, у которых еще действуют ограничения, смягчили ограничения, чтобы Украина могла защитить себя", - добавил Столтенберг.

Напомним

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что наступление Украины в Курском районе россии является законным. По его словам, Украина имеет право на самооборону, которое не ограничивается границей.

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