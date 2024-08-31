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Столтенберг: Наступ України на Курськ законний

Столтенберг: Наступ України на Курськ законний

Київ • УНН

 • 114457 перегляди

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наступ України в Курському районі Росії є законним. За його словами, Україна має право на самооборону, яке не обмежується кордоном.

Наступ України в Курському прикордонному районі Росії є законним і відповідає праву українців на самооборону, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише Welt am Sonntag, передає УНН.

Деталі

– Україна має право захищатися. І згідно з міжнародним правом це право не закінчується на кордоні, говорить Столтенберг в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

"Російські солдати, танки та бази є законними цілями згідно з міжнародним правом", — додає він.

За словами Столтенберга, НАТО не було поінформовано про плани України заздалегідь.

росія не просила Україну про гуманітарний коридор з Курської області - Верещук22.08.24, 19:47 • 23738 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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