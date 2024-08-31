Столтенберг: Наступ України на Курськ законний
Київ • УНН
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наступ України в Курському районі Росії є законним. За його словами, Україна має право на самооборону, яке не обмежується кордоном.
Наступ України в Курському прикордонному районі Росії є законним і відповідає праву українців на самооборону, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише Welt am Sonntag, передає УНН.
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– Україна має право захищатися. І згідно з міжнародним правом це право не закінчується на кордоні, говорить Столтенберг в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag.
"Російські солдати, танки та бази є законними цілями згідно з міжнародним правом", — додає він.
За словами Столтенберга, НАТО не було поінформовано про плани України заздалегідь.
росія не просила Україну про гуманітарний коридор з Курської області - Верещук22.08.24, 19:47 • 23738 переглядiв