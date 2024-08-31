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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Столтенберг: Наступление Украины на Курск законно

Столтенберг: Наступление Украины на Курск законно

Киев  •  УНН

31 августа 2024, 04:09  •  19194 просмотра

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наступление Украины в Курском районе России является законным. По его словам, Украина имеет право на самооборону, которое не ограничивается границей.

Наступление Украины в Курском пограничном районе России является законным и соответствует праву украинцев на самооборону, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет Welt am Sonntag, передает УНН.

Детали

- Украина имеет право защищаться. И согласно международному праву это право не заканчивается на границе, говорит Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

«Российские солдаты, танки и базы являются законными целями согласно международному праву», - добавляет он.

По словам Столтенберга, НАТО не было проинформировано о планах Украины заранее.

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