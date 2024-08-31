Столтенберг: Наступление Украины на Курск законно
Киев • УНН
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наступление Украины в Курском районе России является законным. По его словам, Украина имеет право на самооборону, которое не ограничивается границей.
Наступление Украины в Курском пограничном районе России является законным и соответствует праву украинцев на самооборону, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет Welt am Sonntag, передает УНН.
Детали
- Украина имеет право защищаться. И согласно международному праву это право не заканчивается на границе, говорит Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.
«Российские солдаты, танки и базы являются законными целями согласно международному праву», - добавляет он.
По словам Столтенберга, НАТО не было проинформировано о планах Украины заранее.
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