россия не просила Украину о гуманитарном коридоре из Курской области - Верещук
Киев • УНН
Ирина Верещук сообщила, что россия не обращалась относительно гуманитарного коридора из Курской области. Украина объявила о такой возможности, но россия не сделала необходимых шагов.
россия не обращалась к Украине или Красному Кресту относительно гуманитарного коридора из Курской области. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает УНН со ссылкой на "Мы-Украина".
"Нет обращений российских властей. Мы свой мандат выполнили, мы объявили о такой возможности, а дальше россия должна была это сделать - и этого не делает", - отметила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Верещук: опрацьовується можливий маршрут гуманітарного коридору з курщини до Сум15 августа 2024, 12:33 • 27421 просмотр