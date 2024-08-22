россия не просила Украину о гуманитарном коридоре из Курской области - Верещук

россия не обращалась к Украине или Красному Кресту относительно гуманитарного коридора из Курской области. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает УНН со ссылкой на "Мы-Украина".

"Нет обращений российских властей. Мы свой мандат выполнили, мы объявили о такой возможности, а дальше россия должна была это сделать - и этого не делает", - отметила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Верещук: опрацьовується можливий маршрут гуманітарного коридору з курщини до Сум