Верещук: прорабатывается возможный маршрут гуманитарного коридора из курщины в Сумы
Киев • УНН
Украина рассматривает возможность гуманитарного коридора из Курской области в Сумы. Коридор в сторону РФ возможен при условии официального запроса с российской стороны, которого пока не поступало, указала Верещук.
Украинская сторона рассматривает возможный маршрут гуманитарного коридора из курской области в Сумы, сообщил в четверг вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, пишет УНН.
Сейчас с военными прорабатываем возможный маршрут гуманитарного коридора для гражданских из курской области в Сумы. Относительно гуманитарного коридора в сторону рф: такая возможность есть, но при условии соответствующего официального запроса с российской стороны. На данный момент такого запроса пока не поступало
Напомним
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Силы обороны создают "зону безопасности" на территории рф у границы с Украиной. Планируется проведение гуманитарных операций, открытие коридоров для эвакуации и допуск туда международных организаций.