Столтенберг: Украина имеет право на самооборону, и это право не заканчивается на границе
Киев • УНН
Генсек НАТО заявил, что Украина имеет право на самооборону, которое не ограничивается границами. Он призвал предоставить Украине больше оружия, назвав это самым быстрым способом завершить войну.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что Украина имеет право на самооборону, и это право не заканчивается на границе, и указал, что предоставление Украине оружия является самым быстрым способом завершить войну, пишет УНН.
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"На сегодняшней встрече мы обсудили незаконную войну россии против Украины. Украина имеет право на самооборону. И согласно международному праву, это право не заканчивается на границе", - сказал Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Норвегии.
Он указал, что "на прошлой неделе на Совете Украина-НАТО союзники решительно осудили неизбирательные удары россии". "И подтвердили нашу приверженность дальнейшему укреплению обороны Украины", - отметил Генсек НАТО.
"Сегодня союзники по НАТО встречаются на базе Рамштайн в Германии, чтобы продолжить обсуждение поддержки в укреплении обороны Украины, и Норвегия, конечно же, является частью этой инициативы. Все это имеет реальное значение на поле боя и спасает жизни украинцев", - указал он.
"Но сейчас Украине нужно больше военной поддержки. Самый быстрый способ закончить эту войну - предоставить Украине оружие", - сказал Столтенберг.
"Президент путин должен осознать, что он не может победить на поле боя, но должен принять справедливый и длительный мир, где Украина будет преобладать как суверенное и независимое государство", - указал Генсек НАТО.
"Я призываю всех союзников продолжать оказывать жизненно важную поддержку, особенно на этом трудном этапе войны. Война демонстрирует, что наша безопасность многонациональная, она глобальная", - отметил Столтенберг.
Україна досягла багато чого у своєму наступі на курську область - Столтенберг5 сентября 2024, 17:17 • 22097 просмотров