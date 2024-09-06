Столтенберг: Украина имеет право на самооборону, и это право не заканчивается на границе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что Украина имеет право на самооборону, и это право не заканчивается на границе, и указал, что предоставление Украине оружия является самым быстрым способом завершить войну, пишет УНН.

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"На сегодняшней встрече мы обсудили незаконную войну россии против Украины. Украина имеет право на самооборону. И согласно международному праву, это право не заканчивается на границе", - сказал Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Норвегии.

Он указал, что "на прошлой неделе на Совете Украина-НАТО союзники решительно осудили неизбирательные удары россии". "И подтвердили нашу приверженность дальнейшему укреплению обороны Украины", - отметил Генсек НАТО.

"Сегодня союзники по НАТО встречаются на базе Рамштайн в Германии, чтобы продолжить обсуждение поддержки в укреплении обороны Украины, и Норвегия, конечно же, является частью этой инициативы. Все это имеет реальное значение на поле боя и спасает жизни украинцев", - указал он.

"Но сейчас Украине нужно больше военной поддержки. Самый быстрый способ закончить эту войну - предоставить Украине оружие", - сказал Столтенберг.

"Президент путин должен осознать, что он не может победить на поле боя, но должен принять справедливый и длительный мир, где Украина будет преобладать как суверенное и независимое государство", - указал Генсек НАТО.

"Я призываю всех союзников продолжать оказывать жизненно важную поддержку, особенно на этом трудном этапе войны. Война демонстрирует, что наша безопасность многонациональная, она глобальная", - отметил Столтенберг.

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