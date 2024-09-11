Сибига впервые после назначения созвонился со Столтенбергом: обсудили снятие ограничений на удары по РФ и членство в НАТО

Глава МИД Украины Андрей Сибига впервые после назначения на должность провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили увеличение военной помощи Украине и курс на членство в НАТО. Сибига указал на необходимость снятия ограничений для Украины на использование западного оружия. Об этом он написал в соцсети X, передает УНН.

Рад был пообщаться с хорошим другом Украины Йенсом Столтенбергом. Мы сразу же приступили к работе: увеличение и обеспечение надежности военной помощи Украине, наращивание оборонного производства и инвестиций в украинское вооружение. Я также подтвердил, что Украина продолжает свой курс на членство в НАТО. Я еще раз подчеркнул жизненно важную необходимость для Украины иметь возможность без ограничений использовать имеющееся оружие против законных военных целей в России - рассказал глава МИД.

Сибига поблагодарил Генерального секретаря за его личную поддержку в вопросе использовании западного оружия для ударов по РФ и других вопросов.

Столтенберг: Україна має право на самооборону, і це право не закінчується на кордоні