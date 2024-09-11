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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сбивать их было бы правильным шагом: Сибига о нарушении российскими дронами воздушного пространства НАТО

Сбивать их было бы правильным шагом: Сибига о нарушении российскими дронами воздушного пространства НАТО

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 18:59  •  7562 просмотра

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Андрей Сибига заявил о росте нарушений воздушного пространства НАТО российскими дронами. Он призвал к решительным мерам, включая сбивание дронов, и подчеркнул необходимость совместного ответа союзников.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что нарушение воздушного пространства стран НАТО российскими дронами становится все более частым явлением, и призвал к решительным мерам, в частности к сбиванию этих дронов. Об этом Сибига сообщил на совместном брифинге в Киеве вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и Дэвидом Лемми, передает УНН со ссылкой на "Мы-Украина".

Сибига отметил, что эти нарушения не являются единичными случаями и отражают попытки россии проверить решимость и единство НАТО. Он подчеркнул, что союзники должны предоставить общий и твердый ответ на эти провокационные действия.

"Они все чаще бьют по объектам, близким к границе НАТО, по объектам, которые находятся рядом с АЭС в Украине, начали бить и по нашим подземным хранилищам, расположенным вблизи западной границы", - добавил министр.

Также он отметил, что в соглашении по безопасности между Украиной и Польшей предусмотрена возможность консультаций по сбиванию ракет над Украиной.

Сибіга вперше після призначення зідзвонився зі Столтенбергом: обговорили зняття обмежень на удари по рф та членство в НАТО11 сентября 2024, 07:26 • 32794 просмотра

Антонина Туманова

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