Сбивать их было бы правильным шагом: Сибига о нарушении российскими дронами воздушного пространства НАТО

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что нарушение воздушного пространства стран НАТО российскими дронами становится все более частым явлением, и призвал к решительным мерам, в частности к сбиванию этих дронов. Об этом Сибига сообщил на совместном брифинге в Киеве вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и Дэвидом Лемми, передает УНН со ссылкой на "Мы-Украина".

Сибига отметил, что эти нарушения не являются единичными случаями и отражают попытки россии проверить решимость и единство НАТО. Он подчеркнул, что союзники должны предоставить общий и твердый ответ на эти провокационные действия.

"Они все чаще бьют по объектам, близким к границе НАТО, по объектам, которые находятся рядом с АЭС в Украине, начали бить и по нашим подземным хранилищам, расположенным вблизи западной границы", - добавил министр.

Также он отметил, что в соглашении по безопасности между Украиной и Польшей предусмотрена возможность консультаций по сбиванию ракет над Украиной.

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