Ворог минулої доби не провів жодного штурму на Кринки: у ЗСУ назвали причину
Київ • УНН
У районі Кринок Херсонської області вчора ворог не вів жодного обстрілу, можливо, через посилення тиску на Оріхівському напрямку, де відбулося 19 обстрілів.
Минулої доби ворог не провів жодного штурму в районі Кринок на Херсонщині, що може бути пов’язано з посиленням тиску на Оріхівському напрямку, де минулої доби відбулося 19 штурмів. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону у понеділок, передає кореспондент УНН.
Деталі
Сьогодні на Херсонщині знову були обстріли КАБами, проте не відбулося минулої доби штурмів на Кринки. Це може бути пов’язане як і з посиленням тиску на Оріхівському напрямку, там вчора було 19 штурмів на Старомайорське і на Роботине. Проте ворог мав відкотитися з втратами, ніякого успіху не мав, лінія фронту тримається відповідно. Так само можу сказати, що ситуація залишається досить складною, але контрольованою
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За даними Генерального штабу Збройних Сил України, за минулу добу рф втратила 1740 військовослужбовців.