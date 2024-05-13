Враг за прошедшие сутки не провел ни одного штурма на Крынки: в ВСУ назвали причину

За прошедшие сутки враг не провел ни одного штурма в районе Крынок на Херсонщине, что может быть связано с усилением давления на Ореховском направлении, где за прошедшие сутки произошло 19 штурмов. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в понедельник, передает корреспондент УНН.

Детали

Сегодня на Херсонщине снова были обстрелы КАБами, однако не произошло за прошедшие сутки штурмов на Крынки. Это может быть связано как и с усилением давления на Ореховском направлении, там вчера было 19 штурмов на Старомайорское и на Роботино. Однако враг должен был откатиться с потерями, никакого успеха не имел, линия фронта держится соответственно. Так же могу сказать, что ситуация остается достаточно сложной, но контролируемой - сказал Плетенчук.

Напомним,

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 1740 военнослужащих.